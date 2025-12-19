AFC gọi màn ngược dòng của U22 Việt Nam là 'không tưởng'

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành lời ngợi khen đặc biệt cho màn ngược dòng giàu cảm xúc của U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trước U22 Thái Lan tối 18/12.

AFC khẳng định U22 Việt Nam có màn ngược dòng ấn tượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong bài viết đăng tải trên trang chủ, AFC nhấn mạnh tinh thần chiến đấu kiên cường của Việt Nam với màn "lội ngược dòng không tưởng" sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Chiến thắng giúp Việt Nam giành lại tấm HCV tuột khỏi tay ở kỳ SEA Games 2023, đồng thời kéo dài quãng chờ đợi danh hiệu của Thái Lan khi chưa vô địch kể từ năm 2017.

Theo AFC, đội chủ nhà khởi đầu đầy hưng phấn. Phút 20, Yotsakorn Burapha mở tỷ số cho Thái Lan bằng cú đá phạt từ khoảng cách xa. Chỉ 11 phút sau, lợi thế được nhân đôi khi đội trưởng Seksan Ratree bứt tốc bên cánh phải, vượt qua hai hậu vệ Việt Nam rồi dứt điểm ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 47, đội trưởng Nguyễn Đình Bắc mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, thắp lại hy vọng cho Việt Nam. Đến phút 60, từ một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, hậu vệ Waris Choolthong của Thái Lan phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

AFC cũng nhắc đến khoảnh khắc Việt Nam suýt vượt lên ở phút 72, khi cú đánh đầu của Hiểu Minh từ quả phạt góc của Lê Văn Thuận đưa bóng dội cột dọc. Dẫu vậy, điều kỳ diệu vẫn đến trong hiệp phụ. Phút 96, sau một pha phối hợp liên tiếp, thủ môn Sorawat Phosaman đấm bóng không dứt khoát và Nguyễn Thanh Nhàn có mặt đúng lúc để đệm bóng ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

Theo đánh giá của AFC, trận chung kết SEA Games 33 là cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, và là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, sự lì lợm và tinh thần không bỏ cuộc của bóng đá Việt Nam.

Ở trận tranh HCĐ, Malaysia đánh bại Philippines 2-1, qua đó có được tấm huy chương SEA Games đầu tiên kể từ năm 2017.

