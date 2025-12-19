Thay đổi bước ngoặt giúp U22 Việt Nam vô địch

Sự xuất hiện của Thái Sơn trong trận chung kết SEA Games 33 đã trở thành nút thắt quan trọng, góp phần làm nên màn lội ngược dòng giàu cảm xúc của U22 Việt Nam.

Thái Sơn tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: VFF

Trong một trận đấu mà các bàn thắng và khoảnh khắc quyết định thường thuộc về những người ghi bàn, Thái Sơn lại là minh chứng điển hình cho giá trị của một cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu. Anh không ghi bàn, cũng không có đường kiến tạo trực tiếp, nhưng tác động mà cầu thủ mang áo số 6 tạo ra lên thế trận là rất rõ nét.

Trước thời điểm HLV Kim Sang-sik quyết định tung Thái Sơn vào sân ở phút 38 để thay Quốc Cường, tuyến giữa của U22 Việt Nam liên tục rơi vào thế bị động. Áp lực dồn dập từ U22 Thái Lan khiến đội bóng áo đỏ gặp khó trong khâu triển khai bóng, thường xuyên mất quyền kiểm soát và phải chống đỡ những pha lên bóng nguy hiểm. Hai bàn thua sớm trong hiệp một khiến nhiều người lo ngại về một kịch bản bất lợi cho U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh kịp thời và đầy quyết đoán của HLV Kim cho thấy khả năng đọc trận đấu sắc bén của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ngay khi vào sân, Thái Sơn mang đến sự cân bằng cho khu trung tuyến. Khả năng giữ bóng, thoát pressing bằng những pha xoay người linh hoạt cùng tư duy chơi bóng thông minh giúp U22 Việt Nam dần thoát khỏi sức ép, lấy lại nhịp độ và sự tự tin.

U22 Việt Nam bắt đầu kiểm soát bóng tốt hơn, tổ chức tấn công mạch lạc và liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Thái Lan.

Đỉnh điểm là tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định ở hiệp phụ, khi Thái Sơn đóng vai trò khởi xướng bằng một pha xử lý và chuyền bóng hợp lý, tạo tiền đề cho Văn Thuận dứt điểm buộc thủ môn đối phương phải cản phá. Thanh Nhàn sau đó xuất hiện đúng lúc để kết liễu trận đấu.

U22 Việt Nam vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng. Ảnh: Duy Hiệu

Đây không phải lần đầu tiên HLV Kim đưa ra những lựa chọn hợp lý để thay đổi cục diện trận đấu. Ở trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 20/11, chiến lược gia người Hàn Quốc tung Xuân Son vào sân khi thế trận bế tắc. Dù chưa có cảm giác thi đấu tốt nhất, sự xuất hiện của Xuân Son vẫn giúp lối chơi tuyển Việt Nam khởi sắc hơn và mang về một quả phạt đền thành công.

Tương tự Xuân Son, Thái Sơn biết cách nắm bắt cơ hội để tỏa sáng. Từng là trụ cột của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Philippe Troussier, tiền vệ của CLB Thanh Hóa đã trải qua giai đoạn không còn giữ được vị thế ưu tiên trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik. Thậm chí, trước thềm SEA Games 33, anh chỉ được xem là phương án dự phòng.

Thế nhưng, đúng vào thời khắc quan trọng nhất, Thái Sơn đã biết cách khẳng định giá trị của mình, thể hiện trọn vẹn vai trò ở cả khâu phòng ngự lẫn tổ chức lối chơi. Màn trình diễn vừa qua mở toang cơ hội cho Thái Sơn để góp sức cho các đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

