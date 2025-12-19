Báo Hàn nói gì về đêm huyền diệu của U22 Việt Nam?

Sau chung kết SEA Games 33, truyền thông Hàn Quốc không chỉ nói về một tấm HCV, mà nhấn mạnh cách Kim Sang-sik thắng ngay trên sân đối thủ, bằng bản lĩnh, điều chỉnh và một thứ “DNA chiến thắng” đang hình thành ở bóng đá Việt Nam.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan Tối 18/12, U22 Việt Nam xuất sắc ngược dòng thắng U22 Thái Lan và giành tấm HCV quý giá môn bóng đá nam SEA Games 33.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Rajamangala tối 18/12, khi U22 Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng 3-2 trước chủ nhà Thái Lan, báo chí Hàn Quốc đồng loạt gọi đó là một “đêm đặc biệt” của HLV Kim Sang-sik. Không ồn ào, không khoa trương, nhưng đủ để khắc họa hình ảnh một nhà cầm quân biết cách chiến thắng trong những thời khắc khó khăn nhất.

JoongAng Ilbo và Korea Daily đặt chiến thắng này trong mạch thành tích lớn hơn. Theo cách nhìn của họ, SEA Games không phải danh hiệu đơn lẻ, mà là mảnh ghép hoàn chỉnh cho chuỗi thành công của Kim Sang-sik cùng bóng đá Việt Nam. Việc bị dẫn 0-2 rồi thắng ngược ngay trên sân của Thái Lan được mô tả như một minh chứng rõ ràng cho năng lực quản trị trận đấu và tâm lý, thứ không thể hiện trên bảng chiến thuật.

Xportsnews thì nhấn mạnh yếu tố “điểm rơi”. Tờ này cho rằng bước ngoặt không chỉ đến từ bàn thắng, mà từ cách Kim Sang-sik giữ cho đội bóng không rơi vào hoảng loạn. Trong bối cảnh áp lực khán đài và lợi thế nghiêng hẳn về đội chủ nhà, U22 Việt Nam vẫn duy trì cấu trúc chơi bóng, chờ thời điểm thích hợp để phản công. Theo truyền thông Hàn Quốc, đó là dấu hiệu của một đội bóng được huấn luyện để chịu đựng và phản kháng.

ChosunBiz tiếp cận câu chuyện ở góc độ khác: hình ảnh HLV Kim Sang-sik như một “người thắng trên sân khách”. Thắng Thái Lan tại Bangkok, ở một trận chung kết, được xem là điều không dễ ngay cả với những đội bóng hàng đầu khu vực. Việc làm được điều đó bằng một tập thể trẻ khiến chiến thắng mang ý nghĩa biểu tượng lớn hơn một tấm huy chương.

U22 Việt Nam có chiến thắng đầy cảm xúc trước U22 Thái Lan tối 18/12.

DongA và SPOTVNEWS tập trung vào khía cạnh tinh thần. Các bài viết mô tả U22 Việt Nam là đội bóng “không buông xuôi”. Bị dẫn sâu, nhưng không thay đổi cách chơi một cách cực đoan. Họ không đá dài vô vọng, cũng không co cụm phòng ngự. Truyền thông Hàn Quốc coi đây là thành quả của quá trình huấn luyện hướng đến sự ổn định tâm lý, điều vốn được xem là điểm yếu của các đội Đông Nam Á trước đây.

Điểm chung trong các bài viết là sự thừa nhận: Kim Sang-sik không tạo ra chiến thắng bằng một khoảnh khắc thiên tài, mà bằng sự kiên nhẫn và kỷ luật. SEA Games 33, theo báo Hàn, cho thấy bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, nơi chiến thắng không còn dựa nhiều vào cảm hứng, mà vào khả năng kiểm soát trận đấu trong những thời điểm then chốt.

Điều đáng chú ý là truyền thông Hàn Quốc không tô hồng quá mức. Họ nhìn SEA Games như một giải đấu khu vực, nhưng lại nhấn mạnh giá trị của cách chiến thắng. Ngược dòng trước Thái Lan trên sân khách, trong một trận chung kết, là bài kiểm tra về bản lĩnh mà U22 Việt Nam đã vượt qua.

Với Kim Sang-sik, “đêm Bangkok” không chỉ là một danh hiệu. Đó là dấu mốc cho thấy ông đang xây dựng được một tập thể biết chịu áp lực, biết phản ứng khi bị đẩy vào thế bất lợi. Và đó cũng là lý do vì sao báo chí Hàn Quốc coi chiến thắng này không phải kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình dài hơn của bóng đá Việt Nam dưới tay vị HLV người Hàn.