Nguyên nhân U22 Thái Lan sụp đổ

Truyền thông Thái Lan thừa nhận: thất bại trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 không đến từ một khoảnh khắc đơn lẻ, mà là hệ quả của sự sụp đổ toàn diện về tâm lý, thế trận và bản lĩnh sau giờ nghỉ.

U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam 2-3 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Anh Tiến.

Thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12 để lại dư chấn lớn trong dư luận Thái Lan. Không chỉ bởi kết quả, mà bởi cách đội chủ nhà đánh mất tất cả những gì họ từng nắm trong tay. Khi dẫn trước 2-0, U22 Thái Lan ở rất gần tấm HCV. Nhưng chỉ trong hơn 45 phút còn lại, mọi lợi thế lần lượt tan biến.

SiamSport, tờ báo thể thao có ảnh hưởng hàng đầu Thái Lan, mô tả hiệp hai là “một kịch bản hoàn toàn khác, theo cách không ai ngờ tới”. Theo phân tích của tờ báo này, bước ngoặt xuất hiện ngay sau giờ nghỉ, khi Thái Lan mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến quả phạt đền.

“Đó là thời điểm lẽ ra tuyệt đối không được phép sai sót”, SiamSport viết. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Việt Nam không chỉ thay đổi bảng điện tử, mà còn đảo chiều hoàn toàn trạng thái tinh thần trên sân.

Từ thời điểm ấy, U22 Việt Nam chơi với nhịp độ cao hơn, mạnh mẽ hơn, trong khi Thái Lan rơi vào trạng thái choáng váng. SiamSport nhận xét đội chủ nhà đánh mất cả sự chủ động lẫn tự tin, hai yếu tố từng giúp họ áp đảo trong hiệp một. Trận đấu dần bị phá vỡ, khi Việt Nam liên tục gia tăng sức ép, buộc hàng thủ Thái Lan phải chống đỡ trong thế bị động.

Hình ảnh mà truyền thông Thái Lan mô tả là một đội bóng bị dồn ép không ngừng, cho đến khi bàn gỡ hòa 2-2 xuất hiện. “Sự sa sút diễn ra nghiêm trọng đến mức khó tin đây là cùng một tập thể từng chơi đầy tự tin trước giờ nghỉ”, SiamSport thẳng thắn bình luận.

Thậm chí, theo góc nhìn của tờ báo này, U22 Thái Lan hoàn toàn có thể thua ngay trong 90 phút, nếu Việt Nam tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra cuối hiệp hai. Việc kéo trận đấu vào hiệp phụ chỉ như cách trì hoãn một kết cục tồi tệ.

U22 Thái Lan gục ngã đầy cay đắng.

Song song với các phân tích chuyên môn, dư luận Thái Lan cũng bùng lên những phản ứng gay gắt. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích ban huấn luyện vì không thể giúp đội bóng duy trì thế trận khi đã dẫn sâu. Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Sarayut Chaikamdee là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ, phản ánh tâm trạng bức xúc và khó chấp nhận của một bộ phận người hâm mộ sau thất bại ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, SiamSport lựa chọn cách tiếp cận tỉnh táo hơn ở phần kết. Tờ báo này cho rằng không nên bi kịch hóa thất bại, bởi SEA Games chỉ là một trong nhiều giải đấu mang tính truyền thống. Theo SiamSport, điều quan trọng hơn là bóng đá Thái Lan cần nhìn thẳng vào thực tế: sự cạnh tranh trong khu vực thay đổi. Việt Nam không còn là đối thủ để có thể áp đảo bằng danh tiếng hay lịch sử.

Chung kết SEA Games 33 vì thế không chỉ là câu chuyện về một trận thua. Đó là lời cảnh báo rõ ràng cho bóng đá Thái Lan về bản lĩnh thi đấu, khả năng kiểm soát cảm xúc và sự chuẩn bị cho những thời điểm then chốt. Khi thế trận xoay chiều, đội nào giữ được cái đầu lạnh và niềm tin sẽ là đội chiến thắng. Và ở trận đấu này, Việt Nam là đội làm được điều đó.