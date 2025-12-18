CĐV Thái Lan ngả mũ trước U22 Việt Nam

Đêm 18/12, chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 khiến cộng đồng người hâm mộ khắp Đông Nam Á, đặc biệt CĐV đội chủ nhà phải thán phục.

Ngày thi đấu bùng nổ của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Ngay sau khi trận đấu khép lại trên sân Rajamangala, trang ASEAN Football đăng tải thông điệp chúc mừng U22 Việt Nam, nhấn mạnh chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước Thái Lan ngay tại thánh địa của đối thủ. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, cùng hàng trăm bình luận từ CĐV trong khu vực, tạo nên một cơn mưa lời khen dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đáng chú ý, nhiều cổ động viên Thái Lan thể hiện sự fair-play và tôn trọng Việt Nam. "Tôi là người Thái. Việt Nam chơi hay hơn trong trận này. Xin chúc mừng", một CĐV viết. Một tài khoản khác chia sẻ: "Chúc mừng Việt Nam từ Thái Lan", kèm theo biểu tượng vỗ tay. Những lời chúc ấy cho thấy sự thừa nhận rõ ràng về bản lĩnh của U22 Việt Nam trong trận đấu đỉnh cao.

Không chỉ CĐV Thái Lan, người hâm mộ từ Indonesia, Malaysia và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng đồng loạt lên tiếng. "Việt Nam đứng trên đỉnh cao", "Luôn ủng hộ Việt Nam", "Xin chúc mừng Việt Nam", là những bình luận xuất hiện dày đặc, phản ánh sự lan tỏa của chiến thắng này vượt ra ngoài phạm vi một trận chung kết.

Chiến thắng tại SEA Games 33 không đơn thuần là một danh hiệu. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực, minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần thi đấu và sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ trẻ. Khi ngay cả đối thủ và người hâm mộ đối phương cũng phải ngả mũ, U22 Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về tấm HCV này.

