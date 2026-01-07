Trực tiếp Man City vs Brighton

Lúc 2h30 ngày 8/1, Man City tiếp đón Brighton ở vòng 21 Premier League.

Haaland đang có phong độ cao.

Sau hai cú sảy chân liên tiếp, Manchester City bước vào cuộc tiếp đón Brighton trên sân Etihad Stadium với áp lực buộc phải giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

Thầy trò Pep Guardiola từng tưởng như thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu, nhưng bàn gỡ hòa ở phút 90+4 của Chelsea ngay tại Etihad giáng một đòn mạnh vào tham vọng của "The Citizens". Không chỉ khiến Man City bị bỏ lại phía sau Arsenal tới 6 điểm, kết quả ấy còn chấm dứt chuỗi toàn thắng sân nhà khi dẫn trước của họ, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 3/2025.

Trớ trêu thay, chuỗi 13 chiến thắng sân nhà nói trên của Man City lại bắt nguồn từ trận hòa 2-2 trước chính Brighton, đối thủ mà họ sẽ tái đấu lần này. Guardiola hiểu rõ rằng nếu không thể giành chiến thắng, Man City có nguy cơ trải qua hai trận liên tiếp không thắng trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, kịch bản khó chấp nhận ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Ở chiều ngược lại, Brighton vừa có cú hích tinh thần quan trọng khi đánh bại Burnley 2-0 cuối tuần qua, qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng. Dẫu vậy, phong độ sân khách yếu kém vẫn là dấu hỏi lớn với thầy trò Fabian Hurzeler trong chuyến hành quân tới Etihad.

Lịch sử hoàn toàn ủng hộ Man City. Đội chủ sân Etihad chưa từng thua Brighton trong 15 lần tiếp đón tại Premier League (thắng 12, hòa 3), đồng thời đây cũng là đối thủ mà Man City sở hữu chuỗi bất bại sân nhà dài nhất giải đấu. Man City còn đặc biệt đáng gờm ở các trận đấu giữa tuần, với 31 chiến thắng trong 33 trận Premier League diễn ra vào thứ Tư.

Đáng chú ý, chỉ 4/10 trận sân nhà mùa này của họ chứng kiến cả hai đội cùng ghi bàn, cho thấy khả năng kiểm soát và phòng ngự tương đối chắc chắn.

Man City bước vào trận đấu với những lo ngại nơi hàng thủ khi Ruben Dias và Josko Gvardiol đều chưa chắc ra sân vì vấn đề thể lực gặp phải ở trận hòa Chelsea. Dẫu vậy, hàng công của họ vẫn có điểm tựa nơi Tijjani Reijnders, người đã ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất tại Premier League, trong đó có 2 bàn mở tỷ số.

Brighton cũng không có lực lượng mạnh nhất khi tiền đạo chủ lực Yankuba Minteh bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Hy vọng của đội khách đặt vào Georginio Rutter, người vừa ghi bàn cuối tuần qua và thường xuyên tỏa sáng trong những trận đấu Brighton giành được kết quả tích cực.