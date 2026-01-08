Phản ứng của HLV U23 Thái Lan sau thất bại

“Chúng tôi tự hào về cách các cầu thủ đã chơi, dù kết quả không như mong muốn”, HLV Thawatchai Dumrongongtrakun nói sau trận thua ngược 1-2 của U23 Thái Lan trước U23 Australia ở lượt mở màn VCK U23 châu Á 2026.

HLV Thawatchai Dumrongongtrakun của U23 Thái Lan không quá thất vọng với trận thua Australia.

“Hôm nay tôi tự hào về các cầu thủ và cách họ thể hiện. Australia là đội có lối chơi rất tốt ở châu Á, nhưng chúng tôi cũng cho thấy mình có bản sắc và đủ khả năng thi đấu sòng phẳng”, HLV Thawatchai Dumrongongtrakun mở đầu buổi họp báo tối 8/1. “Điều duy nhất chúng tôi không có là kết quả”.

Những lời ấy phần nào phản ánh đúng cục diện trận đấu. U23 Thái Lan nhập cuộc chặt chẽ, kỷ luật và chủ động hơn so với dự đoán.

Bàn thắng sớm giúp họ giải tỏa áp lực và củng cố niềm tin rằng đại diện Đông Nam Á có thể gây khó cho đối thủ được đánh giá cao hơn. Trong khoảng thời gian đầu, Thái Lan chơi gọn gàng, giữ cự ly đội hình tốt và hạn chế không gian của Australia.

Song, bước ngoặt của trận đấu đến quá sớm. Chiếc thẻ đỏ ở phút 12 không chỉ khiến U23 Thái Lan phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, mà còn làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch ban đầu.

Từ thế chủ động, họ buộc phải lùi sâu, chống đỡ liên tục trước sức ép ngày càng tăng. Quả phạt đền và bàn thua thứ hai là hệ quả khó tránh khỏi khi một đội bóng trẻ phải chịu sức ép lớn trong trạng thái mất cân bằng.

U23 Thái Lan (áo đỏ) thua 1-2 trước Australia.

Theo HLV Thawatchai, ông nhìn nhận thất bại theo cách của một người làm bóng đá lâu năm. Nhà cầm quân này nhấn mạnh yếu tố trải nghiệm: “Tôi nói với các cầu thủ trước khi sang Saudi Arabia rằng điều quan trọng là chuẩn bị tâm lý cho sân chơi châu lục. Những quyết định dẫn đến thẻ đỏ hay phạt đền hôm nay là bài học thực tế. Trải nghiệm sẽ dạy các cầu thủ trẻ cách đưa ra lựa chọn tốt hơn”.

Thất bại 1-2 khiến U23 Thái Lan trắng tay và rơi xuống cuối bảng D sau lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, theo cách nhìn của ban huấn luyện, đó chưa phải dấu chấm hết. Hai trận còn lại mới là nơi kiểm chứng khả năng đứng dậy của “Voi chiến” trẻ, đặc biệt khi phía trước họ là thử thách mang tên U23 Iraq.

Ở sân chơi U23 châu Á, kết quả có thể nghiệt ngã, nhưng giá trị lớn nhất nằm ở những bài học. Với U23 Thái Lan, trận thua Australia không chỉ là một thất bại, mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về cái giá của sự non nớt, và cũng là điểm khởi đầu cho quá trình trưởng thành.