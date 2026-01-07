Giá trị đội hình U23 Việt Nam hơn gấp đôi Thái Lan ở giải châu Á

Giá trị đội hình các đội dự VCK U23 châu Á 2026 vừa được công bố, trong đó U23 Việt Nam gây chú ý khi bỏ xa U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam được định giá 3,13 triệu euro.

Theo dữ liệu từ chuyên trang Transfermarkt, U23 Saudi Arabia sở hữu đội hình đắt giá nhất giải với tổng giá trị 9,2 triệu euro, qua đó khẳng định vị thế của một nền bóng đá được đầu tư mạnh mẽ trong nhiều năm trở lại đây.

Xếp ngay sau đội chủ nhà là U23 Iran với 9,13 triệu euro, trong khi U23 Trung Quốc đứng thứ 3 với mức định giá 8,48 triệu euro.

Hai đại diện hàng đầu Đông Á là U23 Hàn Quốc (6,98 triệu euro) và U23 Nhật Bản (6,58 triệu euro) lần lượt góp mặt trong nhóm dẫn đầu, phản ánh chiều sâu cầu thủ và chất lượng đào tạo trẻ ổn định.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam được định giá 3,13 triệu euro, xếp trên loạt đối thủ quen thuộc như UAE (3,03 triệu euro), Qatar (2,83 triệu euro) hay Jordan (2,48 triệu euro). Với con số này, U23 Việt Nam giữ vị thế đội tuyển U23 có giá trị cao nhất Đông Nam Á tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó, U23 Thái Lan chỉ được định giá 1,45 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Khoảng cách về giá trị đội hình phần nào cho thấy sự khác biệt về chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như khả năng phát triển cầu thủ trẻ giữa hai nền bóng đá.

Tuy vậy, Transfermarkt chỉ phản ánh giá trị thị trường, không phải thước đo tuyệt đối cho thành tích trên sân cỏ. Thực tế ở các kỳ U23 châu Á trước đây cho thấy nhiều đội bóng có giá trị đội hình khiêm tốn vẫn có thể tạo nên bất ngờ nhờ tổ chức chiến thuật tốt và tinh thần chiến đấu cao.

Với U23 Việt Nam, việc đứng đầu ASEAN về giá trị đội hình là tín hiệu tích cực, nhưng hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 hứa hẹn còn gian nan. Ở trận ra quân hôm 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc hạ U23 Jordan với tỷ số 2-0.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.