Nhầm lẫn về trận ra quân của U23 Việt Nam

Tối 6/1, chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan trong ngày ra quân tại VCK U23 châu Á 2026 gây tò mò bởi chi tiết về địa điểm thi đấu.

Trận đấu của U23 Việt Nam không diễn ra trên sân chính King Abdullah Sports City.

Trước giải, không ít người hâm mộ tin rằng các trận đấu sẽ được tổ chức trên sân chính King Abdullah Sports City. Đây là chảo lửa hiện đại bậc nhất Saudi Arabia với sức chứa khoảng 65.000 chỗ ngồi.

Tuy nhiên, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra trên sân phụ nằm sát sân chính, có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Qua hình ảnh truyền hình, khán giả dễ dàng nhận ra sự khác biệt về khán đài và không gian thi đấu.

Thay vì sân chính King Abdullah Sports City hoành tráng, thầy trò HLV Kim Sang-sik ra sân ở sân phụ thuộc cùng quần thể thể thao tại Jeddah. Dù vậy, hệ thống sân bãi phục vụ VCK U23 châu Á 2026 được chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Việc U23 Việt Nam thi đấu trên sân phụ không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Nhiều CĐV thậm chí đánh giá cao mặt cỏ của sân phụ, cho rằng điều kiện này phù hợp với lối chơi ban bật ngắn của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, sân chính King Abdullah Sports City được ưu tiên cho các sự kiện lớn, bao gồm loạt trận Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra ngay trong tuần này với sự hiện diện của 4 đội Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Athletic Bilbao.

