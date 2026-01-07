Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nhầm lẫn về trận ra quân của U23 Việt Nam

  • Thứ tư, 7/1/2026 14:12 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Tối 6/1, chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan trong ngày ra quân tại VCK U23 châu Á 2026 gây tò mò bởi chi tiết về địa điểm thi đấu.

Trận đấu của U23 Việt Nam không diễn ra trên sân chính King Abdullah Sports City.

Trước giải, không ít người hâm mộ tin rằng các trận đấu sẽ được tổ chức trên sân chính King Abdullah Sports City. Đây là chảo lửa hiện đại bậc nhất Saudi Arabia với sức chứa khoảng 65.000 chỗ ngồi.

Tuy nhiên, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra trên sân phụ nằm sát sân chính, có quy mô nhỏ hơn đáng kể. Qua hình ảnh truyền hình, khán giả dễ dàng nhận ra sự khác biệt về khán đài và không gian thi đấu.

Thay vì sân chính King Abdullah Sports City hoành tráng, thầy trò HLV Kim Sang-sik ra sân ở sân phụ thuộc cùng quần thể thể thao tại Jeddah. Dù vậy, hệ thống sân bãi phục vụ VCK U23 châu Á 2026 được chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Việc U23 Việt Nam thi đấu trên sân phụ không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Nhiều CĐV thậm chí đánh giá cao mặt cỏ của sân phụ, cho rằng điều kiện này phù hợp với lối chơi ban bật ngắn của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, sân chính King Abdullah Sports City được ưu tiên cho các sự kiện lớn, bao gồm loạt trận Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra ngay trong tuần này với sự hiện diện của 4 đội Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Athletic Bilbao.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc 'không rời tay' khỏi quả táo

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục gây chú ý bởi khoảnh khắc ung dung ăn táo trong phòng thay đồ của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Jordan 2-0 tối 6/1.

6 giờ trước

Fanpage Thái Lan dự đoán U23 Việt Nam thua ngược Jordan 2-3

Trang Buriram Prankster trở thành tâm điểm chú ý sau màn "quay xe" thú vị xoay quanh chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á tối 6/1.

6 giờ trước

Nguyễn Hiểu Minh xứng danh hòn đá tảng của U23 Việt Nam

Điểm nhấn trong chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở VCK U23 châu Á tối 6/1 không hẳn là khâu săn bàn, mà là hệ thống phòng ngự.

6 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    U23 Viet Nam tao tieng vang o Dong Nam A hinh anh

    U23 Việt Nam tạo tiếng vang ở Đông Nam Á

    27 phút trước 14:27 7/1/2026

    0

    Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao cách U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan 2-0, coi đây là lời khẳng định về bản lĩnh, tổ chức và sự trưởng thành ở sân chơi châu lục.

    Solskjaer xung dang duoc MU trao co hoi hinh anh

    Solskjaer xứng đáng được MU trao cơ hội

    4 giờ trước 11:00 7/1/2026

    0

    Trong lúc ban lãnh đạo MU cần thêm thời gian để tìm kiếm HLV dài hạn vào hè 2026, việc trao cơ hội cho Ole Gunnar Solskjaer lúc này là lựa chọn hợp lý và phù hợp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý