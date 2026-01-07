Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đình Bắc 'không rời tay' khỏi quả táo

  Thứ tư, 7/1/2026 09:02 (GMT+7)
Nguyễn Đình Bắc tiếp tục gây chú ý bởi khoảnh khắc ung dung ăn táo trong phòng thay đồ của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Jordan 2-0 tối 6/1.

Đình Bắc tiếp tục ăn táo trong phòng thay đồ.

Khoảnh khắc nhỏ nhưng thú vị trở thành điểm nhấn sau chiến thắng của U23 Việt tại lượt trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026. Khi Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn vào phòng thay đồ chúc mừng toàn đội, Đình Bắc tiếp tục ăn dở quả táo. Hình ảnh giản dị nhanh chóng lan truyền, nối dài câu chuyện về "quả táo" của tiền đạo trẻ.

Trước đó, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), Đình Bắc cầm quả táo vừa đi vừa ăn. Khoảnh khắc này gây chú ý mạnh mẽ và được người hâm mộ bàn tán sôi nổi.

Bỏ qua câu chuyện bên lề thú vị, U23 Việt Nam có màn ra quân thuyết phục. Các học trò của HLV Kim Sang-sik kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng 2-0 trước Jordan nhờ các bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh, tạo bước đệm thuận lợi cho hành trình phía trước tại giải đấu.

Ở trận đấu này, Đình Bắc tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu. Khả năng phối hợp, di chuyển thông minh của cầu thủ mang áo số 7 khiến các hậu vệ U23 Jordan gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm.

U23 Việt Nam lần đầu tiên đánh bại U23 Jordan và hướng đến trận gặp Kyrgyzstan vào ngày 9/1 với sự tự tin cao nhất.

Fanpage Thái Lan dự đoán U23 Việt Nam thua ngược Jordan 2-3

Trang Buriram Prankster trở thành tâm điểm chú ý sau màn "quay xe" thú vị xoay quanh chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á tối 6/1.

Nguyễn Hiểu Minh xứng danh hòn đá tảng của U23 Việt Nam

Điểm nhấn trong chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở VCK U23 châu Á tối 6/1 không hẳn là khâu săn bàn, mà là hệ thống phòng ngự.

Báo Thái Lan: U23 Việt Nam là ứng viên đáng gờm

Tờ SiamSports (Thái Lan) dành nhiều lời khen cho màn ra quân ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số thuyết phục 2-0 ở bảng A.

