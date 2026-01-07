Đình Bắc 'không rời tay' khỏi quả táo

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục gây chú ý bởi khoảnh khắc ung dung ăn táo trong phòng thay đồ của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Jordan 2-0 tối 6/1.

Đình Bắc tiếp tục ăn táo trong phòng thay đồ.

Khoảnh khắc nhỏ nhưng thú vị trở thành điểm nhấn sau chiến thắng của U23 Việt tại lượt trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026. Khi Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn vào phòng thay đồ chúc mừng toàn đội, Đình Bắc tiếp tục ăn dở quả táo. Hình ảnh giản dị nhanh chóng lan truyền, nối dài câu chuyện về "quả táo" của tiền đạo trẻ.

Trước đó, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), Đình Bắc cầm quả táo vừa đi vừa ăn. Khoảnh khắc này gây chú ý mạnh mẽ và được người hâm mộ bàn tán sôi nổi.

Bỏ qua câu chuyện bên lề thú vị, U23 Việt Nam có màn ra quân thuyết phục. Các học trò của HLV Kim Sang-sik kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng 2-0 trước Jordan nhờ các bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh, tạo bước đệm thuận lợi cho hành trình phía trước tại giải đấu.

Ở trận đấu này, Đình Bắc tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu. Khả năng phối hợp, di chuyển thông minh của cầu thủ mang áo số 7 khiến các hậu vệ U23 Jordan gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm.

U23 Việt Nam lần đầu tiên đánh bại U23 Jordan và hướng đến trận gặp Kyrgyzstan vào ngày 9/1 với sự tự tin cao nhất.

