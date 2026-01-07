U23 Việt Nam tạo tiếng vang ở Đông Nam Á

Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao cách U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan 2-0, coi đây là lời khẳng định về bản lĩnh, tổ chức và sự trưởng thành ở sân chơi châu lục.

Đình Bắc toả sáng trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tối 6/1.

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan trong ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026 không chỉ mang lại ba điểm cho U23 Việt Nam. Quan trọng hơn, màn trình diễn ấy nhanh chóng tạo tiếng vang trong khu vực Đông Nam Á, nơi báo chí và giới chuyên môn nhìn thấy một đội bóng Việt Nam chơi chững chạc, hiệu quả và biết mình cần gì ở giải đấu lớn.

Truyền thông Thái Lan, tiêu biểu là Siam Sport, tiếp cận trận đấu bằng lăng kính chuyên môn rõ ràng. Họ nhấn mạnh sự kỷ luật trong lối chơi của U23 Việt Nam, cách đội bóng kiểm soát nhịp độ và đặc biệt là khả năng tận dụng khoảnh khắc quyết định.

Theo báo Thái, bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Nguyễn Đình Bắc là bước ngoặt quan trọng về tâm lý. Bàn thắng thứ hai của Nguyễn Hiểu Minh trước giờ nghỉ được xem như cú đánh trực diện vào tinh thần Jordan, đủ để Việt Nam bước vào hiệp hai với thế chủ động. Từ góc nhìn này, chiến thắng không đến từ may mắn, mà từ sự chuẩn bị và bản lĩnh thi đấu.

Tại Indonesia, các trang như Bola.net, BolaSport hay Okezone sử dụng tiêu đề mạnh, mô tả U23 Việt Nam “đè bẹp” Jordan 2-0. Truyền thông xứ vạn đảo dành nhiều dung lượng cho hàng phòng ngự Việt Nam, yếu tố khiến Jordan dù cầm bóng nhiều hơn vẫn không tạo ra khác biệt rõ rệt.

Một số bài bình luận của báo Indonesia cho rằng, Việt Nam vượt qua hình ảnh đội bóng chỉ dựa vào tinh thần. Thay vào đó là một tập thể chơi có cấu trúc, biết chờ thời điểm và sẵn sàng kết liễu đối thủ khi cơ hội xuất hiện. Với họ, đây là lời cảnh báo nghiêm túc cho các đội còn lại trong bảng.

Ở Malaysia, thông tin về trận đấu được tiếp cận thận trọng hơn, chủ yếu qua các nền tảng thể thao và cộng đồng bóng đá khu vực. Dù vậy, chiến thắng của U23 Việt Nam vẫn được xem là dấu hiệu cho thấy cán cân sức mạnh Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á đang có sự thay đổi.

Từ cách truyền thông Đông Nam Á nhìn nhận, có thể thấy U23 Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng ngay trận mở màn. Đội bóng này đủ tỉnh táo để chơi thực dụng, đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực và đủ chất lượng để cạnh tranh sòng phẳng ở châu Á.

Nếu duy trì được sự tập trung và hiệu quả như trước Jordan, U23 Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng. Họ còn đang từng bước củng cố vị thế của bóng đá Việt Nam trong con mắt khu vực, bằng những chiến thắng thuyết phục và có chiều sâu chuyên môn.

