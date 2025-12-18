11 phút bùng nổ giúp U22 Việt Nam quật ngã Thái Lan

Trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam bước vào hiệp 2 với bất lợi lớn khi để U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn ngay trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đó cũng là lúc bản lĩnh của U22 Việt Nam lên tiếng.