11 phút bùng nổ giúp U22 Việt Nam quật ngã Thái Lan

Trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam bước vào hiệp 2 với bất lợi lớn khi để U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn ngay trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đó cũng là lúc bản lĩnh của U22 Việt Nam lên tiếng.
Ngay đầu hiệp hai, U22 Việt Nam được hưởng phạt đền sau pha phối hợp ăn ý ở trung lộ của Thái Sơn, Đình Bắc. Từ cự ly 11 m, Đình Bắc tung cú đá chuẩn xác vào góc xa, không cho thủ môn chủ nhà cơ hội cản phá.
Đó là bàn thắng cực kỳ quan trọng của Đình Bắc. Cầu thủ thuộc biên chế CAHN bình tĩnh giúp U22 Việt Nam rút ngắn cách biệt.
Ngay sau khi ghi bàn ở phút 49, Đình Bắc thúc giục đồng đội tiến lên.
Và chỉ đúng 11 phút sau, U22 Việt Nam tiếp tục có bàn thắng thứ 2. Cầu thủ vào sân thay người Văn Thuận thực hiện pha treo bóng khó chịu từ chấm phạt góc, khiến Waris phản lưới.
Lý Đức là người gây sức ép trực tiếp lên số 12 của chủ nhà.
Bàn thắng thứ 2 của U22 Việt Nam khiến Thái Lan ngỡ ngàng, qua đó tạo tiền đề cho màn ngược dòng ấn tượng.
Sau khi gỡ hòa 2-2, các học trò của HLV Kim Sang-sik thừa thắng xông lên và liên tiếp tạo sóng gió lên khung thành U22 Thái Lan. Đáng tiếc nhất là cú volley bị cản phá của Thanh Nhàn ở phút 90+6.
Nhưng không cần phải đợi quá lâu. Ngay phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, U22 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2 sau pha đá bồi của Thanh Nhàn.
Công đầu thuộc về Văn Thuận với pha xử lý bình tĩnh, trước khi tung cú sút khiến thủ môn không thể bắt dính bóng.
U22 hoàn tất màn ngược dòng thắng 3-2, qua đó giật lại tấm HCV từ tay Thái Lan ngay trên đất đối thủ. Một màn ngược dòng thật sự quá cảm xúc.
