Khai mạc ngày hội bóng đá sinh viên

  • Thứ sáu, 9/1/2026 20:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 9/1, không khí thể thao sinh viên sôi động bao trùm khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) khi Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2026 chính thức khai mạc.

Trưởng ban tổ chức giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Độc Lập.

Giải đấu do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao Báo Thanh Niên phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá sinh viên lớn nhất cả nước.

Đây là giải đấu thường niên thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của VFF, được tổ chức trong khoảng thời gian giàu ý nghĩa, từ dịp kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (9/1) cho đến chuỗi sự kiện chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Lễ khai mạc có sự góp mặt của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, VFF cùng ban giám hiệu nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban tổ chức Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, giải đấu không chỉ đơn thuần là nơi tranh tài mà còn là môi trường để sinh viên rèn luyện tinh thần fair-play, ý thức kỷ luật, cũng như xây dựng văn hóa cổ vũ văn minh trong thể thao học đường.

Mùa giải 2026 ghi nhận quy mô lớn với 60 đội bóng đăng ký tham dự. Trong đó, 59 đội sẽ bước vào vòng loại ở bốn khu vực gồm Hà Nội, Duyên hải miền Trung, Tây Nam Bộ và TP.HCM. Riêng khu vực TP.HCM lập kỷ lục mới với 35 đội tranh tài để chọn ra 6 đại diện xuất sắc vào vòng chung kết.

Theo kế hoạch, vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2026 tại Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), hứa hẹn mang đến những ngày hội bóng đá đầy sôi động của sinh viên cả nước.

U23 Việt Nam 1-0 Kyrgyzstan: Khuất Văn Khang mở tỷ số

Lúc 21h ngày 9/1, U23 Việt Nam sẽ qua vòng bảng giải châu Á nếu giành 3 điểm trước đối thủ Trung Á.

2 giờ trước

Giải pickleball tôn vinh người khuyết tật

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 là sân chơi thể thao cho người khuyết tật, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự hòa nhập, nghị lực sống và tinh thần "Gắn kết yêu thương".

7 giờ trước

Bốc thăm chia bảng VCK U19 Quốc gia 2025/26

VCK giải vô địch U19 Quốc gia 2025/26 sẽ diễn ra từ 14 đến 27/1 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với 12 đội chia ba bảng, chọn ra 8 đội mạnh nhất vào tứ kết.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    MU de co Elliot Anderson hinh anh

    MU dễ có Elliot Anderson

    1 giờ trước 20:24 9/1/2026

    0

    MU âm thầm chuẩn bị cho cuộc đại phẫu tuyến giữa vào hè 2026, và Elliot Anderson nổi lên như quân bài then chốt trong kế hoạch đó.

    Man City kich no 'bom tan' dau tien hinh anh

    Man City kích nổ 'bom tấn' đầu tiên

    2 giờ trước 20:06 9/1/2026

    0

    Tối 9/1, Man City chính thức nổ phát súng đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng mùa đông 2026 bằng thương vụ Antoine Semenyo.

    Nha vua LMHT Trung Quoc giai the hinh anh

    Nhà vua LMHT Trung Quốc giải thể

    7 giờ trước 14:22 9/1/2026

    0

    Từng là biểu tượng của khu vực LPL với nhiều danh hiệu lớn nhỏ, sự ra đi của Royal Never Give Up (RNG) để lại niềm tiếc nuối sâu sắc cho người hâm mộ.

