Khai mạc ngày hội bóng đá sinh viên

Chiều 9/1, không khí thể thao sinh viên sôi động bao trùm khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) khi Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2026 chính thức khai mạc.

Trưởng ban tổ chức giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Độc Lập.

Giải đấu do Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao Báo Thanh Niên phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá sinh viên lớn nhất cả nước.

Đây là giải đấu thường niên thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của VFF, được tổ chức trong khoảng thời gian giàu ý nghĩa, từ dịp kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (9/1) cho đến chuỗi sự kiện chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Lễ khai mạc có sự góp mặt của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, VFF cùng ban giám hiệu nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban tổ chức Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, giải đấu không chỉ đơn thuần là nơi tranh tài mà còn là môi trường để sinh viên rèn luyện tinh thần fair-play, ý thức kỷ luật, cũng như xây dựng văn hóa cổ vũ văn minh trong thể thao học đường.

Mùa giải 2026 ghi nhận quy mô lớn với 60 đội bóng đăng ký tham dự. Trong đó, 59 đội sẽ bước vào vòng loại ở bốn khu vực gồm Hà Nội, Duyên hải miền Trung, Tây Nam Bộ và TP.HCM. Riêng khu vực TP.HCM lập kỷ lục mới với 35 đội tranh tài để chọn ra 6 đại diện xuất sắc vào vòng chung kết.

Theo kế hoạch, vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2026 tại Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), hứa hẹn mang đến những ngày hội bóng đá đầy sôi động của sinh viên cả nước.