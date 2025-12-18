Sự cố sau bàn thắng của U22 Việt Nam

Một sự cố xảy ra ở hiệp phụ trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, khi bảng tỷ số điện tử trên sóng truyền hình hiển thị sai kết quả.

Bảng tỷ số hiển thị sai kết quả trên sân.

Theo hình ảnh ghi lại ở thời điểm phút 95, bảng tỷ số trên màn hình cho thấy U22 Việt Nam đang bị dẫn 2-3 trước Thái Lan. Tuy nhiên, thực tế trên sân hoàn toàn ngược lại. Đội tuyển Việt Nam mới là những người dẫn trước với tỷ số 3-2 sau pha lập công của Thanh Nhàn.

Sai sót hiển thị này xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm, khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang.

Trong khoảnh khắc đó, các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam trên sân tỏ ra rất phấn khích. Họ ăn mừng cuồng nhiệt bên đường biên, hoàn toàn trái ngược với thông tin mà bảng tỷ số đang thể hiện.

Nhiều khán giả theo dõi qua truyền hình nhanh chóng phát hiện sự nhầm lẫn và bày tỏ thắc mắc trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng lỗi này đến từ bộ phận kỹ thuật phụ trách đồ họa truyền hình, khi cập nhật chậm hoặc nhập sai thông tin bàn thắng trong thời điểm trận đấu diễn ra quá nhanh và căng thẳng.

Dù chỉ là lỗi hiển thị, sự cố vẫn phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi trận đấu, đặc biệt với những khán giả không có điều kiện xem trực tiếp trên sân.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

5 bàn thắng giúp futsal nữ Việt Nam giành HCV lịch sử Tối 18/12, tuyển futsal nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Indonesia 5-0 để lần đầu tiên vô địch SEA Games.