Đội tuyển futsal Việt Nam chơi nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 33 tối 18/12.

Tuyển futsal Việt Nam gục ngã trước Thái Lan.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Thái Lan cho thấy vì sao họ được đánh giá cao hơn. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt và liên tục gây sức ép lên phần sân của Việt Nam.

Trong hiệp một, futsal Việt Nam cũng có những thời điểm chơi chắc chắn và tạo ra cơ hội. Phút 18, sai lầm của cầu thủ Thái Lan tạo điều kiện để Nhan Gia Hưng tung cú dứt điểm chìm khá nguy hiểm, song thủ môn đội bạn đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Tuy nhiên, đến phút 15, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra. Từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, bóng được đưa tới chân Muhamad Osamanmusa và tiền đạo của Thái Lan không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm gọn gàng trong tư thế đối mặt, mở tỷ số 1-0. Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Thế nhưng, khi đội bóng áo đỏ còn đang mải miết tìm đường vào khung thành đối phương, Thái Lan bất ngờ nhân đôi cách biệt ở phút 30. Từ một quả phạt góc trả ngược ra tuyến hai, cú sút của cầu thủ Thái Lan đưa bóng chạm người Ngọc Linh đổi hướng, khiến thủ môn Việt Nam không kịp phản xạ.

Không bỏ cuộc, futsal Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Phút 31, từ tình huống đá phạt gần giữa sân, Nguyễn Đa Hải tung cú sút chìm không quá mạnh nhưng đầy hiểm hóc, giúp Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng.

Trong những phút cuối trận, Việt Nam quyết định chơi "power play", tất tay với 5 cầu thủ tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Dù tạo ra sức ép đáng kể, các pha dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu chính xác hoặc bị hàng thủ Thái Lan hóa giải.

Trận đấu khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 cho đội chủ nhà. Thất bại này khiến futsal Việt Nam lỡ cơ hội giành tấm HCV tại SEA Games 33.

