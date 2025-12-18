Tuyển futsal nữ Việt Nam giành HCV lịch sử ở SEA Games

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có chiến thắng đậm 5-0 trước Indonesia, qua đó giành tấm HCV SEA Games 33 vào chiều tối 18/12.

Futsal nữ Việt Nam giành HCV SEA Games.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái Việt Nam nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận bằng lối chơi pressing tầm cao và khả năng kiểm soát bóng chắc chắn. Phút thứ 5, lợi thế sớm đã đến. Từ một tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Indonesia, Thanh Ngân chớp thời cơ cực nhanh, tung cú dứt điểm quyết đoán, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, mở tỷ số cho tuyển futsal nữ Việt Nam.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của ban huấn luyện Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Chỉ ba phút sau, vẫn là Thanh Ngân lên tiếng. Cô tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ với pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Indonesia buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, nhưng điều đó lại khiến họ lộ ra nhiều khoảng trống. Phút thứ 9, kinh nghiệm của Thùy Trang lên tiếng. Nữ cầu thủ kỳ cựu, từng nhiều lần vô địch SEA Games ở sân cỏ 11 người, cho thấy đẳng cấp khi ghi bàn thắng thứ ba cho tuyển futsal nữ Việt Nam.

Futsal nữ Việt Nam có chiến thắng áp đảo.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 12, sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Indonesia đã khiến họ phải trả giá. Trong nỗ lực băng ra phá bóng, người gác đền đội bạn lại đưa bóng trúng chân K’Thủa, tạo điều kiện để cầu thủ này dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 4-0. Hiệp một khép lại với lợi thế quá lớn cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng và giữ cự ly đội hình an toàn. Dù vẫn tạo ra thêm một số cơ hội, các pha dứt điểm cuối cùng chưa đủ sắc bén để gia tăng cách biệt.

Phút 39, tận dụng việc đối thủ bỏ trống khung thành để dâng cao tấn công, tuyển Việt Nam dễ dàng cướp bóng và ghi bàn ấn định thắng lợi 5-0 đầy thuyết phục.

Chung cuộc, chiến thắng 5-0 phản ánh đúng sự vượt trội về trình độ, kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Đây là tấm HCV đầu tiên của futsal nữ Việt Nam trong lịch sử ở các kỳ SEA Games

