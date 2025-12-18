3 chị em ruột cùng giành HCV SEA Games 33 cho Việt Nam

Trưa 18/12, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh liên tiếp mang về HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung vật tự do nữ.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phải), Nguyễn Thị Mỹ Trang (giữa) và em út Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng giành HCV tại SEA Games 33. Ảnh: FBNV

Lần đầu tiên trong lịch sử đoàn thể thao Việt Nam, ba chị em ruột cùng góp mặt tại một kỳ SEA Games. Và họ tiếp tục đi vào lịch sử khi cùng giành HCV. Bộ ba Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và em út Mỹ Linh – đều đến từ Huế, viết nên câu chuyện đầy cảm xúc cho làng vật Việt Nam.

Tại SEA Games 33, cả ba chị em đều tỏa sáng. Mỹ Hạnh giữ vững phong độ ổn định ở hạng cân 62 kg, Mỹ Trang xuất sắc giành HCV hạng 57 kg, còn Mỹ Linh lần đầu góp mặt mang về vàng nội dung hạng 53 kg.

Bộ 3 sinh ra trong gia đình ở Quảng Điền (Huế) có 7 người con, và tới 5 người trở thành VĐV vật. Mỹ Hạnh (sinh năm 1997) 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games (30, 31, 32 và 33) và được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba nhờ những thành tích xuất sắc.

Mỹ Trang (sinh năm 2001) cũng là gương mặt quen thuộc với SEA Games, từng giành HCV ở các kỳ trước, nổi bật với chiến thắng 22 giây tại SEA Games 32. Em út Mỹ Linh (sinh năm 2003) lần đầu tiên dự SEA Games nhưng nhanh chóng để lại dấu ấn.

Trong cuộc phỏng vấn trước SEA Games 33, Mỹ Hạnh bày tỏ niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời chính là được thi đấu cùng hai em gái: "Quyết tâm mang vinh quang về cho đất nước, quê hương". Ba chị em ruột không chỉ là niềm tự hào của thể thao Huế mà còn viết nên chương mới cho lịch sử thể thao Việt Nam.