Thể thao SEA Games 33

Mỹ Tiên giành HCĐ bơi 10 km, Việt Nam hụt HCV bởi 1 giây sít sao

  • Thứ năm, 18/12/2025 13:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ cách tấm HCV đúng 1 giây mong manh, bơi Việt Nam khép lại nội dung 10 km đầy khắc nghiệt tại SEA Games 33 bằng cảm xúc tiếc nuối xen lẫn tự hào.

Mỹ Tiên giành HCĐ ở cự ly bơi đường dài. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 18/12, tâm điểm làng bơi lội SEA Games 33 đổ dồn về nội dung bơi đường dài 10 km, cự ly được xem là khắc nghiệt nhất, nơi sức bền, chiến thuật và bản lĩnh quyết định tất cả. Đội tuyển bơi Việt Nam bước vào cuộc tranh tài với 4 gương mặt ưu tú, mang theo nhiều kỳ vọng về huy chương vàng.

Ở nội dung 10 km nam, "rái cá" Nguyễn Huy Hoàng và Mai Trần Tuấn Anh ra quân lúc 10h trong sự chờ đợi lớn từ người hâm mộ. Đặc biệt, Huy Hoàng vừa có màn thể hiện ấn tượng tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025, khiến hy vọng HCV càng trở nên rõ nét.

Thực tế trên đường đua diễn ra đầy nghẹt thở. Mai Trần Tuấn Anh bám đuổi quyết liệt nhóm dẫn đầu và chỉ chịu thua kình ngư chủ nhà Thái Lan đúng 1 giây ở vạch đích. Anh về nhì với thời gian 1 giờ 56 phút 38 giây, qua đó giành HCB trong tiếc nuối. Nguyễn Huy Hoàng cán đích ở vị trí thứ 4 sau một cuộc đua tiêu hao nhiều thể lực.

My Tien anh 1My Tien anh 2My Tien anh 3My Tien anh 4

Bơi Việt Nam giành HCB ở nội dung 10 km. Ảnh: TYR Vietnam.

Trong khi đó, nội dung 10 km nữ cũng diễn ra không kém phần cam go. Võ Thị Mỹ Tiên – kình ngư vừa giành tới 7 huy chương ở các nội dung bơi trong nhà tại SEA Games 33, tiếp tục thể hiện ý chí đáng nể ở cự ly đường dài.

Sau hơn hai giờ bơi liên tục trong điều kiện khắc nghiệt, Mỹ Tiên cán đích thứ 3, mang về tấm HCĐ quý giá cho bơi Việt Nam. Đồng đội Nguyễn Ngọc Tuyết Hân cũng hoàn thành phần thi với tinh thần thi đấu kiên cường.

Lỡ hẹn với HCV chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng những gì các kình ngư Việt Nam thể hiện ở nội dung 10 km cho thấy bản lĩnh, sức bền và tinh thần không bỏ cuộc.

Trước trận gặp U22 Thái Lan - sợ nhất tiếng còi méo

Lúc 19h30 ngày 18/12, tâm điểm sẽ đổ dồn về SVĐ quốc gia Thái Lan, nơi diễn ra trận chung kết tranh HCV bóng đá nam SEA Games giữa U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan.

3 giờ trước

Bí ẩn trọng tài bắt trận chung kết của U22 Việt Nam với Thái Lan

Đến sáng 18/12, Ban tổ chức SEA Games 33 chưa công bố danh tính tổ trọng tài điều hành trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra trên sân Rajamangala.

3 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Võ sĩ bị tước HCV ngay trước lễ trao giải ở SEA Games 33

Hôm 17/12, sự cố hiếm thấy và tranh cãi làm rung chuyển sàn đấu Pencak Silat tại SEA Games 2025 khi võ sĩ Thái Lan bất ngờ bị tước huy chương vàng chỉ ít phút trước lễ trao thưởng.

4 giờ trước

Minh Nghi

Mỹ Tiên Mỹ Tiên

