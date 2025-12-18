Trước trận gặp U22 Thái Lan - sợ nhất tiếng còi méo

Lúc 19h30 ngày 18/12, tâm điểm sẽ đổ dồn về SVĐ quốc gia Thái Lan, nơi diễn ra trận chung kết tranh HCV bóng đá nam SEA Games giữa U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một cái đầu lạnh.

Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, thử thách không chỉ đến từ 11 cầu thủ Thái Lan trên sân, mà còn là nỗi lo vô hình mang tên công tác trọng tài. Giành HCV ngay trên đất Thái vốn dĩ chưa bao giờ dễ, và trận đấu tối nay sẽ là phép thử khắc nghiệt nhất cho bản lĩnh của "Những chiến binh sao vàng" - trước một “Voi chiến” sẵn sàng chơi rắn, thậm chí tận dụng cả những yếu tố ngoài chuyên môn.

Vì sao người Thái khát HCV đến thế?

Chưa bao giờ người Thái bước vào một trận chung kết SEA Games với tâm thế nặng nề và khát khao chiến thắng đến như vậy. Kể từ năm 2017, tấm HCV môn bóng đá nam, thứ mà họ từng coi là "đồ trong túi", đã liên tục lảng tránh. Cơn khát danh hiệu kéo dài gần một thập kỷ đang thiêu đốt lòng kiên nhẫn của người hâm mộ xứ Chùa vàng.

Hơn thế nữa, bối cảnh nội bộ của bóng đá Thái Lan hiện tại rối ren hơn bao giờ hết. Ban tổ chức phải đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội từ chính các nhóm cổ động viên Ultras nòng cốt do bất bình trong cách quản lý và điều hành tại giải. Một chiến thắng trước Việt Nam vào tối nay không chỉ giải tỏa cơn khát danh hiệu, mà còn là chiếc phao cứu sinh duy nhất để bóng đá Thái Lan lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, xoa dịu những cái đầu nóng đang quay lưng lại với đội tuyển.

Bên cạnh áp lực nội bộ, các yếu tố địa chính trị và xã hội cũng đang biến trận chung kết này thành một sự kiện vượt xa khuôn khổ thể thao. Trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao và xung đột với nước láng giềng Campuchia có dấu hiệu leo thang, người dân Thái Lan đang cần một cú hích tinh thần mạnh mẽ để khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Bóng đá, môn thể thao vua, chính là công cụ hữu hiệu nhất để gắn kết xã hội lúc này. Do đó, U22 Thái Lan buộc phải thắng bằng mọi giá.

Và dĩ nhiên, chướng ngại vật lớn nhất, gai góc nhất chắn giữa họ và vinh quang không ai khác chính là Việt Nam. Những thất bại liên tiếp gần đây, từ trận thua trong trận chung kết SEA Games 31 đến việc nhìn Việt Nam nâng cao cúp vô địch AFF Cup ngay trên đất Thái hồi đầu năm, vẫn là những vết sẹo chưa lành trong lòng người Thái. Họ coi trận đấu tối nay là cơ hội nghìn vàng để thanh toán sòng phẳng món nợ cũ và tái khẳng định vị thế số một khu vực.

Thái Lan vượt qua Malaysia tại bán kết nhờ công lớn từ trọng tài.

Bóng ma trọng tài và bài toán bản lĩnh của thầy trò Kim Sang-sik

Tuy nhiên, tham vọng chiến thắng của chủ nhà đang đi kèm với những dấu hiệu bất thường khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng. Ngay trước thềm trận chung kết bóng đá nam, Thái Lan dường như đã có động thái "nắn gân" tinh thần đối thủ thông qua trận chung kết bóng đá nữ.

Việc Ban tổ chức bố trí một tổ trọng tài chắp vá, đến từ bốn quốc gia khác nhau, liên tục đưa ra những quyết định khó hiểu, thiếu nhất quán và gây bất lợi rõ ràng cho đội tuyển nữ Việt Nam khó có thể xem là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ở những trận chung kết lớn, thông lệ thường là sử dụng tổ trọng tài cùng một quốc gia để bảo đảm khả năng trao đổi, phối hợp và kiểm soát trận đấu. Thế nhưng, ở trận chung kết này, tổ trọng tài nữ lại trở thành một tập hợp “bốn phương trời”, nơi sự rời rạc và lúng túng đã trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện trên sân.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, không ít cổ động viên trung lập, thậm chí là cả cổ động viên Philippines, thẳng thắn nhận định rằng người Thái đang muốn dùng sự ức chế từ trận bóng đá nữ để đánh đòn tâm lý lên đội nam Việt Nam.

Thất bại đầy ấm ức và những giọt nước mắt của các cô gái bạc chắc chắn sẽ tạo ra những tác động tâm lý không nhỏ lên thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đó như một lời cảnh báo ngầm rằng tìm kiếm huy chương vàng bóng đá trên đất Thái là một "cuộc chơi" có độ khó cực cao, nơi luật chơi đôi khi không nằm trong sách luật của FIFA, nơi mà đối thủ có thể dùng phần mềm thứ 3 thao túng. Các cầu thủ sẽ không dám chơi quyết liệt vì chỉ phạm lỗi 5 ăn, 5 thua cũng có thể bị thổi phạt, bị ăn thẻ hay bị phạt đền.

Sự lo ngại này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại hành trình của chính đội chủ nhà tại giải đấu năm nay. Không chỉ là lịch thi đấu trải thảm đến chung kết mà cách cầm còi của trọng tài cũng bên trọng, bên khinh. Điển hình như trong trận bán kết gặp Malaysia, trọng tài nhanh chóng rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của đối thủ cho một lỗi không đáng, nhất là khi bóng mới lăn được 15 phút.

Từ những sai lầm có hệ thống nhằm thiên vị Thái Lan và chèn ép các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Việt Nam, trận chung kết tối nay đòi hỏi một sự giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết. Hơn lúc nào hết, cần sự hiện diện của những nhân vật bóng đá có uy tín, những quan chức cấp cao của LĐBĐ châu lục trên khán đài VIP. Sự có mặt của họ có thể là yếu tố then chốt để các trọng tài "chùn tay", bớt đi những quyết định làm ẩu, qua đó cứu vãn danh dự cho một kỳ SEA Games vốn đã bị phàn nàn nhiều về công tác tổ chức luộm thuộm và đôi khi là… bất chấp.