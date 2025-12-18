Chủ tịch LĐ eSports Thái Lan: 'Gian lận mà vẫn thua, thật xấu hổ'

Trả lời trong một tọa đàm trực tiếp, lãnh đạo ngành thể thao điện tử Thái Lan chua chát thừa nhận bê bối trước hàng trăm nghìn lượt xem.

Chủ tịch Liên đoàn eSports đối chất trên truyền hình về bê bối nữ tuyển thủ gian lận khi thi đấu SEA Games.

Chiều ngày 17/12, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan Santi Lothong cùng 5 thành viên, HLV đội Liên Quân Mobile nữ, tham gia chương trình nổi tiếng Hone-Krasae, để giải đáp thắc mắc từ người xem về bê bối game thủ gian lận. Đỉnh điểm, video phát sóng buổi trưa thu về đến hơn 300.000 lượt xem đồng thời, dù kênh phát sóng dùng hoàn toàn tiếng Thái, không có phụ đề. Tại đây, nhiều tình tiết mới của vụ việc được người trong cuộc chia sẻ.

Kể về diễn giải đấu, HLV trưởng Pom Jakraphon cho biết đội mở màn bằng chiến thắng 2-0 trước Timor Leste, tương tự với trận gặp Lào nhưng thua trắng trước Việt Nam. Lãnh đội và các thành viên cho biết Naphat Warasin trình diễn phong độ khác xa khi tập luyện online. Cô toàn "chết chay", không gây được sát thương hay có mạng hạ gục.

Vụ việc gian lận được phát hiện ở trận chung kết nhánh thắng gặp Việt Nam. Trọng tài người Thái Lan đã lập biên bản khi ghi nhận việc điện thoại thi đấu của Naphat Warasin được cài thêm app Discord trái phép.

Buổi phát sóng trên YouTube về bê bối của Naphat Warasin thu về 1,6 triệu lượt xem sau nửa ngày. Ảnh: Hone-Krasae.

"Cô ấy quay sang em nói 'Không phải của tôi, do người thi đấu trước đó. Tôi không biết gì cả'. Nhưng rõ ràng em nhìn thấy cô ấy tự đăng nhập. Ngay lúc đó em biết là mọi chuyện tiêu rồi", đội trưởng Jormkon Pumseenil (Givemeakiss) nói trên sóng trực tiếp.

MC Num Kanchai đặt vấn đề về tin nhắn đáp trả của Naphat Warasin rằng nếu cô gian lận, đội đã thắng Việt Nam. "Gian lận mà vẫn thua, thật xấu hổ", Chủ tịch Santi Lothong đáp lời. Ngoài trận 3:0 trước Thái Lan ở nhánh thắng, những cô gái Việt Nam cũng thể hiện phong độ "hủy diệt" 13 ván thắng, không thua. Ngay cả khi có sự giúp sức trái phép, đội bạn cũng khó lật thế cờ.

Về tình trạng của Naphat Warasin, phía liên đoàn cho biết cô gái hiện báo mắc bệnh liên quan đến tâm lý, gồm hoảng loạn và rối loạn lo âu. Tuy nhiên phía bác sĩ khẳng định người này chỉ bị viêm ruột, không ghi nhận vấn đề khác.

Trước đó, ông Santi đã phát trực tiếp trên Facebook cá nhân, liên tục cập nhật diễn biến bê bối gây rúng động ngành eSports Thái Lan. Ngay sáng 16/12, vị chủ tịch xác nhận rút đội nữ khỏi SEA Games 33 khi Tokyogurl nhận phán quyết khai trừ khỏi giải. Theo lãnh đạo liên đoàn, đây là quyết định từ phía Thái Lan để giữ gìn danh dự, không phải do vi phạm điều lệ bắt buộc. Ngoài ra, các đội eSports khác của nước này vẫn sẽ thi đấu bình thường.

Ông Santi Lothong đứng ra chịu trách nhiệm, khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ những người liên quan. Ông không loại trừ việc nhiều lãnh đạo liên quan có thể phải từ chức nếu công chúng gây áp lực.