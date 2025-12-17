Thực hư đội trưởng Liên Quân Thái Lan tự tố cáo đồng đội

Thông tin tuyển thủ đường giữa Givemeakiss của Thái Lan tự tố cáo đồng đội được nhiều trang mạng tại Việt Nam chia sẻ. Tuy nhiên, nó không đúng sự thật.

Tuyển thủ Givemeakiss có ngoại hình sáng, được yêu thích ở Thái Lan, nhưng cô không phải người tố cáo Tokyogurl gian lận. Ảnh: @coddanism.

Chiều 17/12, nhiều trang Facebook đông người theo dõi tại Việt Nam chia sẻ thông tin tuyển thủ eSports Thái Lan Givemeakiss, phát hiện và tố cáo đồng đội gian lận lên giải đấu. Nhân vật nói trên được ca ngợi có tinh thần liêm chính, không bao che sai phạm. Tuy nhiên, thông tin nói trên không đúng sự thật.

Trong chương trình Hone-Krasae do MC Num Kanchai dẫn dắt, chiếu trên YouTube chiều 17/12, 5 thành viên còn lại của tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan cùng ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, kể câu chuyện hoàn toàn khác.

Cụ thể, việc phát giác sai phạm của Naphat Warasin (Tokyogurl) được ghi nhận bởi trọng tài người Thái Lan trong trận gặp Việt Nam. Theo ông Santi, nhân viên giám sát giải đấu đã phát hiện ứng dụng Discord được cài trên điện thoại thi đấu của người chơi đường rồng. Khi mở app, trọng tài phát hiện có hai tài khoản được cài sẵn, một của Naphat Warasin. Cái còn lại có thể từ game thủ chơi hộ.

Nhiều trang Facebook Việt Nam đăng tin không đúng sự thật về bê bối gian lận bộ môn eSports Thái Lan.

Trọng tài người Thái Lan sau đó đem thông tin này đến trao đổi với các giám sát trận đấu, quốc tịch Lào, Philippines. Nhóm này chỉ nhắc nhở, quyết định để trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, trọng tài nước chủ nhà kiên quyết lập biên bản. “Dù là người Thái Lan, có thể bao che cho đội nhà, nhưng anh ấy đã rất công tâm báo cáo vi phạm”, MC Num Kanchai nói.

Thông tin về việc xác định bất thường khi luyện tập, đấu giải được người chơi đường giữa Givemeakiss đưa ra sau khi vụ việc đã được phanh phui. Do vậy, thông tin tuyển thủ Thái Lan phát hiện, tự tố cáo đồng đội không đúng sự thật.

Ngay sau khi bê bối gian lận của Naphat Warasin bị phát giác, ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) lên Facebook phát trực tiếp, trả lời và giải thích với người hâm mộ trong nước. Vị này xin lỗi và thừa nhận sai lầm trong các quyết định, dẫn đến việc Thái Lan phải rút khỏi SEA Games 33 bộ môn đồng đội nữ Liên Quân Mobile.

Trả lời cho việc chọn hình thức trực tuyến, lại không có phát sóng trực tiếp, ông Santi Lathong nói do phải giữ bí mật chiến thuật. Tương tự, việc không công bố sớm đội hình thi đấu, dù đã chuẩn bị xong, cũng vì sợ đối thủ nắm bắt, có đề phòng.

Lãnh đạo Thái Lan xác nhận nghi ngờ việc có người chơi hộ Naphat Warasin, tuy nhiên đội không có bằng chứng. “Việc để lọt game thủ ‘gà mờ’ vào đội quốc gia khiến tôi rất khó chịu. Là một người chơi, khi xem băng hình tôi cũng nhận ra ngay hôm trước bạn ấy chơi kiểu này, nay lại ra kiểu khác”, ông Santi nói.

Vị này xác nhận sẽ tiếp tục điều tra nội bộ, làm việc với người trực tiếp quản lý là trưởng đoàn, để xác định lý do để lọt game thủ không có trình độ đại diện quốc gia.