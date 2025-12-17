Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ eSports

Thực hư đội trưởng Liên Quân Thái Lan tự tố cáo đồng đội

  • Thứ tư, 17/12/2025 16:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông tin tuyển thủ đường giữa Givemeakiss của Thái Lan tự tố cáo đồng đội được nhiều trang mạng tại Việt Nam chia sẻ. Tuy nhiên, nó không đúng sự thật.

Tuyển thủ Givemeakiss có ngoại hình sáng, được yêu thích ở Thái Lan, nhưng cô không phải người tố cáo Tokyogurl gian lận. Ảnh: @coddanism.

Chiều 17/12, nhiều trang Facebook đông người theo dõi tại Việt Nam chia sẻ thông tin tuyển thủ eSports Thái Lan Givemeakiss, phát hiện và tố cáo đồng đội gian lận lên giải đấu. Nhân vật nói trên được ca ngợi có tinh thần liêm chính, không bao che sai phạm. Tuy nhiên, thông tin nói trên không đúng sự thật.

Trong chương trình Hone-Krasae do MC Num Kanchai dẫn dắt, chiếu trên YouTube chiều 17/12, 5 thành viên còn lại của tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan cùng ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, kể câu chuyện hoàn toàn khác.

Cụ thể, việc phát giác sai phạm của Naphat Warasin (Tokyogurl) được ghi nhận bởi trọng tài người Thái Lan trong trận gặp Việt Nam. Theo ông Santi, nhân viên giám sát giải đấu đã phát hiện ứng dụng Discord được cài trên điện thoại thi đấu của người chơi đường rồng. Khi mở app, trọng tài phát hiện có hai tài khoản được cài sẵn, một của Naphat Warasin. Cái còn lại có thể từ game thủ chơi hộ.

givemeakiss, Lien quan anh 1givemeakiss, Lien quan anh 2givemeakiss, Lien quan anh 3givemeakiss, Lien quan anh 4

Nhiều trang Facebook Việt Nam đăng tin không đúng sự thật về bê bối gian lận bộ môn eSports Thái Lan.

Trọng tài người Thái Lan sau đó đem thông tin này đến trao đổi với các giám sát trận đấu, quốc tịch Lào, Philippines. Nhóm này chỉ nhắc nhở, quyết định để trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, trọng tài nước chủ nhà kiên quyết lập biên bản. “Dù là người Thái Lan, có thể bao che cho đội nhà, nhưng anh ấy đã rất công tâm báo cáo vi phạm”, MC Num Kanchai nói.

Thông tin về việc xác định bất thường khi luyện tập, đấu giải được người chơi đường giữa Givemeakiss đưa ra sau khi vụ việc đã được phanh phui. Do vậy, thông tin tuyển thủ Thái Lan phát hiện, tự tố cáo đồng đội không đúng sự thật.

Ngay sau khi bê bối gian lận của Naphat Warasin bị phát giác, ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) lên Facebook phát trực tiếp, trả lời và giải thích với người hâm mộ trong nước. Vị này xin lỗi và thừa nhận sai lầm trong các quyết định, dẫn đến việc Thái Lan phải rút khỏi SEA Games 33 bộ môn đồng đội nữ Liên Quân Mobile.

Trả lời cho việc chọn hình thức trực tuyến, lại không có phát sóng trực tiếp, ông Santi Lathong nói do phải giữ bí mật chiến thuật. Tương tự, việc không công bố sớm đội hình thi đấu, dù đã chuẩn bị xong, cũng vì sợ đối thủ nắm bắt, có đề phòng.

Lãnh đạo Thái Lan xác nhận nghi ngờ việc có người chơi hộ Naphat Warasin, tuy nhiên đội không có bằng chứng. “Việc để lọt game thủ ‘gà mờ’ vào đội quốc gia khiến tôi rất khó chịu. Là một người chơi, khi xem băng hình tôi cũng nhận ra ngay hôm trước bạn ấy chơi kiểu này, nay lại ra kiểu khác”, ông Santi nói.

Vị này xác nhận sẽ tiếp tục điều tra nội bộ, làm việc với người trực tiếp quản lý là trưởng đoàn, để xác định lý do để lọt game thủ không có trình độ đại diện quốc gia.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

iPhone gập sẽ tạo bước ngoặt mới

Sau nhiều năm chờ đợi, iPhone Fold có thể giúp thị trường smartphone gập phát triển mạnh hơn trong năm 2026.

6 giờ trước

Cách Thái Lan để lọt VĐV eSports gian lận vào tuyển quốc gia

Ngoài việc gian lận bằng cách cài phần mềm trái phép, Naphat Warasin còn bị tố cáo việc nhờ đánh hộ, kỹ năng khác xa video đăng trên mạng.

6 giờ trước

Mua card đồ họa giá 1.000 USD, khách hàng tá hỏa nhận lại toàn đá cuội

Một người dùng chia sẻ trải nghiệm tồi tệ khi mua một card đồ họa Asus TUF 5080 với mức giá 1.200 USD nhưng chỉ nhận lại gói hàng toàn đá cuội.

8 giờ trước

Hà Mi

givemeakiss Liên quân YouTube Naphat Warasin Santi Lothong ESports Thái Lan Chiều 17/12 TESF

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

Nghich ly cua AI tao anh hinh anh

Nghịch lý của AI tạo ảnh

2 giờ trước 15:06 17/12/2025

0

Thay vì cải thiện chất lượng hình ảnh, nhiều mô hình AI lại chủ động mô phỏng độ nhiễu, ánh sáng kém và sai lệch thị giác để tăng tính chân thực.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý