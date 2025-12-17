Cách Thái Lan để lọt VĐV eSports gian lận vào tuyển quốc gia

Ngoài việc gian lận bằng cách cài phần mềm trái phép, Naphat Warasin còn bị tố cáo việc nhờ đánh hộ, kỹ năng khác xa video đăng trên mạng.

Naphat Warasin, người chơi bị cấm khỏi SEA Games 33 vì gian lận. Ảnh: Talon.

Bê bối gian lận của tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl) thuộc đội Liên Quân Mobile quốc gia Thái Lan bị phanh phui ngay giữa sân đấu SEA Games 33. Sự kiện gây rúng động ngành thể thao nước chủ nhà, tác động lớn đến cộng đồng theo dõi eSports.

Việc gian lận trên sàn đấu chuyên nghiệp vốn hi hữu, ít có trong lịch sử hơn 20 năm của loại hình thể thao điện tử. Lần này, nó lại xuất hiện khi người chơi mang trên mình màu áo quốc gia, càng khiến cộng đồng phẫn nộ.

Từ đây, lỗ hổng trong quá trình tuyển chọn, luyện tập và theo dõi từ Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, nhà phát hành game Garena Thái Lan bị lên án. Hành động gian lận của tuyển thủ Naphat Warasin là giọt nước tràn ly, khi một người chơi thiếu trình độ lại được đưa vào tuyển quốc gia.

Quy trình đầy lỗ hổng

Từ đầu năm, Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan và nhà phát hành Garena đã bắt đầu chọn lựa các thành viên đồng đội nữ cho eSports Liên Quân Mobile, môn thi đấu chủ lực mà họ từng giành HCV SEA Games. Từ quý I, nước này bắt đầu cho người chơi nữ cả nước đăng ký, lọc thông qua điểm xếp hạng trên trò chơi ở máy chủ quốc gia.

Sau đó, từ danh sách này, Liên đoàn tổ chức thi đấu loại dưới hình thức trực tuyến để tìm kiếm tài năng nữ ở cộng đồng và các đội bán chuyên. Tuy nhiên, cả hai đầu dữ liệu nói trên đều có thể bị thao túng.

Đội hình 6 người được Thái Lan chọn để thi đấu SEA Game 33. Ảnh: ROV.

Điểm xếp hạng thường không đủ để đánh giá người chơi, khi vấn nạn “cày thuê” tràn lan, khó ngăn chặn ở các game trực tuyến. Trong khi đó hình thức thi đấu online lại tiềm ẩn nguy cơ đánh hộ, làm lọt qua những người thiếu kỹ năng.

Sau đó, đội hình được chọn, gồm cả Naphat Warasin và 5 người khác, tập hợp và luyện tập trong nhiều tháng, dưới kinh phí hỗ trợ của Liên đoàn. Tuy nhiên, những bất thường của tuyển thủ vẫn không bị phát giác.

Mục tiêu của Thái Lan khi tập hội đội nữ theo phương án này là bởi họ muốn có tập thể “all-star”, quyết tâm lấy HCV khi đại hội diễn ra trên sân nhà. Ngoài ra, đơn vị lên kế hoạch cũng gặp trở ngại khi các đội hình nữ ở bộ môn thể thao điện tử không được đầu tư, mức độ chuyên nghiệp kém xa đồng đội nam.

Tuy nhiên, so với thi đấu tuyển chọn lấy một tập thể có sẵn, phương án của Thái Lan tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ví dụ, Việt Nam sử dụng một vòng loại quốc gia để chọn đại diện ở SEA Games 33. 5 thành viên thuộc đội nữ One Star Esports xuất sắc đánh bại những đại diện còn lại và lấy quyền thi đấu giải khu vực. Cũng 5 cô gái này đã toàn thắng, giúp mang về HCV cho đoàn thi đấu.

Trong khi đó ở hạng mục nam, Liên Quân Mobile Việt Nam cử Team Flash, đội vô địch quốc gia mùa giải mùa đông, để đảm bảo có tập thể mạnh nhất ở SEA Games.

Giải thích muộn màng

Ngay sau khi bê bối gian lận của Naphat Warasin bị phát giác, ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) lên Facebook phát trực tiếp, trả lời và giải thích với người hâm mộ trong nước. Vị này xin lỗi và thừa nhận sai lầm trong các quyết định, dẫn đến việc Thái Lan phải rút khỏi SEA Games 33 bộ môn đồng đội nữ Liên Quân Mobile.

Trả lời cho việc chọn hình thức trực tuyến, lại không có phát sóng trực tiếp, ông Santi Lathong nói do phải giữ bí mật chiến thuật. Tương tự, việc không công bố sớm đội hình thi đấu, dù đã chuẩn bị xong, cũng vì sợ đối thủ nắm bắt, có đề phòng.

Trạng thái bất thường của Naphat Warasin khi bị phát hiện gian lận.

Lãnh đạo Thái Lan xác nhận nghi ngờ việc có người chơi hộ Naphat Warasin, tuy nhiên đội không có bằng chứng. “Việc để lọt game thủ ‘gà mờ’ vào đội quốc gia khiến tôi rất khó chịu. Là một người chơi, khi xem băng hình tôi cũng nhận ra ngay hôm trước bạn ấy chơi kiểu này, nay lại ra kiểu khác”, ông Santi nói.

Vị này xác nhận sẽ tiếp tục điều tra nội bộ, làm việc với người trực tiếp quản lý là trưởng đoàn, để xác định lý do để lọt game thủ không có trình độ đại diện quốc gia.

Thực tế tại SEA Games 33, khán giả cũng nhận ra phong độ thất thường của Naphat Warasin. Cô gái này thể hiện khác xa những highlight bản thân đăng trên TikTok cá nhân. Ví dụ rõ nhất ở vị tướng Elsu, vốn cần trình độ cao để xử lý. Tốc độ ra chiêu, ngắm bắn từ tuyển thủ Thái Lan chậm chạp, thiếu chuẩn xác.

Ngoài ra, thiết lập trò chơi của Naphat Warasin cũng không đồng nhất. Vị trí nút cửa hàng để mua đồ trên màn hình tuyển thủ nói trên mỗi lúc lại khác nhau. Với người chơi Liên Quân Mobile chuyên nghiệp, cài đặt giao diện thường cố định, vì liên quan đến thói quen thao tác nhanh, đổi đồ giữa trận.

Những bằng chứng hiện tại và phát biểu từ Chủ tịch TESF đều dẫn đến việc Tokyogurl (Naphat Warasin) đã gian lận thi tuyển chọn, nhờ người kỹ năng cao đánh hộ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông báo chính thức từ phía Thái Lan về vấn đề này.