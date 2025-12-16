Thái Lan bỏ cuộc, Việt Nam dễ dàng vô địch Liên Quân Mobile

Đội tuyển nữ của Việt Nam "hủy diệt" đối thủ Lào ở bộ môn Liên Quân Mobile với chiến thắng 4 - 0 để lên ngôi vô địch tại SEA Games 33.

Hoa Tranh, tuyển thủ chơi hay nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Sáng 16/12, việc đội tuyển nữ Thái Lan bị rút khỏi trận Chung kết nhánh thua ở bộ môn Liên Quân Mobile sau bê bối của một thành viên đã trực tiếp đưa tấm vé vào Chung kết tổng đến tay đội tuyển Lào. Đây được xem là cơ hội tốt cho tuyển nữ Việt Nam khi đội bạn bị đánh giá thấp hơn và từng bị các cô gái cờ đỏ sao vàng vượt qua với tỷ số 2 - 0 ở vòng bảng.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ trước khi diễn ra vòng Chung kết tổng, thế trận của trận tranh huy chương vàng bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 diễn ra khá một chiều và "dễ thở" đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong 3 ván đấu đầu tiên, Hoa Tranh và các đồng đội liên tục vượt đối phương về khả năng làm kinh tế cũng như tổ chức tấn công. Dù việc cấm chọn dường như chỉ đáp ứng sở thích dùng tướng của các thành viên thay vì tập trung vào đấu trí đưa ra các quân bài khắc chế, các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn vượt qua đối thủ mà không gặp trở ngại đáng kể.

Tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam giành ngôi đầu tại SEA Games 33 sau chuỗi trận toàn thắng, áp đảo đối phương. Ảnh: Minh Chiến.

Hoa Tranh đã có ngày thi đấu vòng bảng "bùng cháy" nên khi bước sang trận chung kết, cô thoải mái tâm lý và đôi khi có phần thiếu cẩn trọng trong các pha xử lý. Bù lại, người đi rừng Kỳ Duyên và xạ thủ Thanh Duyên có nhiều pha xử lý "xuất thần", thường xuyên ép đối trọng của mình ở bên kia bản đồ rơi vào tình cảnh "không được chơi game".

Minh Châu và Huyền Trang mỗi người chia nhau 2 ván đấu ở vị trí Trợ thủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Diệu Linh tiếp tục vững vàng ở đường giữa, liên tục góp mặt và góp công trong các pha giao tranh cùng đồng đội.

Tại game 3 và 4, Việt Nam nhanh chóng dọn dẹp bản đồ và kết liễu ván đấu khi vừa bước tới phút thứ 11. Với chiến thắng áp đảo 4 - 0 trước đội tuyển Lào, đội Việt Nam không chỉ có được ngôi vị cao nhất của Liên Quân Mobile tại SEA Games 33, mà còn sở hữu thành tích "vô tiền khoáng hậu" khi trải qua 13 game đấu từ vòng bảng tới hết chung kết với kết quả toàn thắng, bảo toàn trọn vẹn nhà chính.

Với tấm HCV dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, đội Lào có HCB và Timor-Leste có HCĐ thứ 3 của mình tại SEA Games 33, đồng thời là tấm huy chương đầu tiên của họ ở bộ môn Thể thao điện tử tại một kỳ SEA Games. Tuyển Thái Lan rút lui khỏi giải nên trắng tay, dù đây một trong hai ứng cử viên cho chức vô địch.

Ngày 18/12, Việt Nam sẽ khởi động Liên Quân Mobile ở nội dung Đồng đội nam, vẫn đặt mục tiêu cao nhất là chức vô địch, đồng thời "đòi món nợ truyền kỳ" với đội tuyển Thái Lan.