iPhone gập sẽ tạo bước ngoặt mới

Sau nhiều năm chờ đợi, iPhone Fold có thể giúp thị trường smartphone gập phát triển mạnh hơn trong năm 2026.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, iPhone màn hình gập (tạm gọi iPhone Fold) dự kiến đóng góp lớn vào doanh số smartphone gập toàn cầu trong năm 2026.

Cụ thể, iPhone Fold có thể chiếm hơn 20% thị phần và 34% giá trị thị trường smartphone gập năm 2026, nhờ giá bán dự kiến khá cao ( 2.400 USD ). Hiện tại, “miếng bánh” điện thoại gập chủ yếu thuộc về Samsung và Google.

Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch mảng thiết bị khách hàng tại IDC, nhận định iPhone Fold sẽ đánh dấu bước ngoặt cho phân khúc smartphone gập.

“Động thái này có khả năng tăng cường nhận thức về sản phẩm và thu hút sự quan tâm từ người dùng.

Apple thường thúc đẩy phổ cập sản phẩm mới. Tuy smartphone gập sẽ tiếp tục thuộc phân khúc ngách về doanh số, đây sẽ là yếu tố thúc đẩy giá trị với hầu hết nhà sản xuất bởi giá bán trung bình đắt gấp 3 lần smartphone tiêu chuẩn”, Jeronimo nhận định.

Năm 2025, IDC dự đoán doanh số smartphone gập toàn cầu đạt 20,6 triệu chiếc, tăng 10% so với năm ngoái. Đến 2026, sự xuất hiện của iPhone Fold, Galaxy Z TriFold và Galaxy Z Fold7 sẽ tạo đà tăng trưởng lớn.

Theo đó, thị trường smartphone màn hình gập năm 2026 dự kiến tăng trưởng 30% thay vì 6% như dự báo trước đây. Ngoài Apple và Samsung, những thiết bị của Huawei với nền tảng HarmonyOS Next sẽ xuất hiện phổ biến hơn.

Dựa trên tin đồn, iPhone Fold sở hữu màn hình khoảng 5,5 inch khi gập lại, và 7,8 inch khi mở ra. Apple được cho đã tìm ra giải pháp loại bỏ nếp gấp nhờ công nghệ bản lề mới, đồng nghĩa đây sẽ là một trong những smartphone gập đầu tiên không có nếp gấp.

Dự đoán thị phần smartphone gập dựa trên hệ điều hành (giai đoạn 2025-2029). Ảnh: IDC.

Trước đó, nguồn tin từ ETNews (Hàn Quốc) cho biết Apple đã đặt hàng 22 triệu tấm nền OLED từ Samsung Display cho iPhone Fold. Con số này cao hơn đáng kể so với dự đoán trước đây của ngành công nghiệp màn hình.

Tin đồn cho rằng Samsung có kế hoạch sản xuất 11 triệu màn hình OLED gập bên trong, và 11 triệu màn hình bên ngoài cho Apple trong năm 2026.

Với việc Samsung Display là đối tác độc quyền, Táo khuyết đặt mục tiêu sản xuất khoảng 10 triệu iPhone Fold. Các công ty thường đặt hàng nhiều hơn mức cần thiết để phòng hờ rủi ro chất lượng và năng suất.

Theo MacRumors, kế hoạch trên cao hơn 30% so với dự đoán ban đầu của ngành (6-8 triệu chiếc). Những ước tính được đưa ra dựa trên doanh số smartphone gập toàn cầu, vốn chỉ khoảng 20 triệu chiếc/năm.

Apple dự kiến tích hợp công nghệ Color Filter on Encapsulation (COE) trên iPhone Fold, phương pháp loại bỏ lớp phân cực truyền thống và tích hợp trực tiếp lên lớp OLED. Việc loại bỏ lớp phân cực riêng có thể cải thiện độ mỏng, giúp màn hình sáng hơn.

Ngoài ra, iPhone Fold có thể trang bị công nghệ camera ẩn dưới màn hình (UDC), tạo hiệu ứng liền mạch cho màn hình trong mà không cần lỗ khuyết.