Tuyển nữ Việt Nam rơi vào tình huống chỉ có 2% xác suất

Đội tuyển Việt Nam để vuột mất tấm huy chương vàng tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, sau loạt đá luân lưu đầy may rủi.

Dù rất cố gắng, tuyển nữ Việt Nam thất bại đáng tiếc trước Philippines trên chấm 11 m. Ảnh: Anh Tiến.

Trận chung kết bóng đá nữ giữa tuyển nữ Việt Nam với Philippines buộc phải phân định thắng bại trên chấm 11 m. Ở loạt đá đầy căng thẳng này, đối thủ thực hiện thành công cả 6 cú sút, trong khi cú đá thứ 6 của Trần Thị Thu bị thủ môn McDaniel của Philippines cản phá.

Theo nghiên cứu về loạt sút luân lưu của nhóm tác giả Silvan Vollmer, David Schoch và Ulrik Brandes, được đăng tải trên tạp chí PLOS ONE vào tháng 12/2024, tỷ lệ sút thành công trong loạt đá luân lưu khoảng 74,92%.

Con số này thấp hơn đáng kể so với 80%, là tỷ lệ thành công trên chấm 11 m nhưng ở trong thời gian thi đấu chính thức.

Với tỷ lệ này, khả năng một loạt đá luân lưu có tới 11 cú sút ban đầu thành công, và cú sút thứ 12 không vào lưới, chỉ vào khoảng 1,6%.

Trận thua của tuyển nữ Việt Nam trên chấm 11 m vì thế nằm trong nhóm những kịch bản rất hiếm gặp, dù diễn biến trên sân khiến nhiều người có cảm giác “đội nào cũng sút vào mãi”.​

Cũng cần lưu ý nghiên cứu nói trên được thống kê từ 1.500 loạt luân lưu từ các trận đấu bóng đá nam trong khoảng 2012-2023. Với bóng đá nữ, chưa có nghiên cứu nào ở quy mô tương tự, nhưng có thể kỳ vọng tỷ lệ sút thành công sẽ khác đi khi các thủ môn nữ có thể hình nhỏ bé hơn. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh của tuyển Việt Nam có chiều cao 1,65 m, là bất lợi lớn khi đối mặt với các cú sút từ chấm 11 m.

Nghiên cứu của 3 tác giả nói trên cũng đề cập đến yếu tố trật tự sút. Các thống kê cho thấy việc đá trước hay đá sau trong loạt luân lưu nhìn chung không mang lại ưu thế thống kê rõ rệt cho bất kỳ bên nào. Dù vậy, cũng cần nhìn nhận cầu thủ của cả Việt Nam và Philippines đều đứng trước áp lực lớn, khi một cú sút hỏng hoặc thành công có thể quyết định màu huy chương.

Trong nghiên cứu khác của Simcha Avugos, Ofer Azar và cộng sự đăng tải trên International Journal of Sport and Exercise Psychology vào năm 2023, thói quen sút của các cầu thủ nữ được phân tích. Nghiên cứu cho thấy cầu thủ nữ có xu hướng sút về phía bên trái của mình nhiều hơn khi đá luân lưu, tức bên phải theo góc nhìn của thủ môn.

Xét về hành vi thủ môn và cầu thủ trong loạt sút luân lưu, cả nam lẫn nữ đều sút và cản phá nhiều hơn ở phía phải của thủ môn. Tuy nhiên, độ lệch này rõ rệt hơn ở nữ, với tỷ lệ chọn bên phải cao hơn đáng kể so với nam.

Thực tế là trong loạt sút vừa qua, chỉ 5/12 cú sút (41,6%) được thực hiện về góc trái của cầu thủ sút phạt, tức góc phải của thủ môn. Cú sút quyết định của Trần Thị Thu, khi bị thủ môn McDaniel bắt gọn, lại hướng về phía tay trái của thủ môn này.

Trần Thị Thu gục ngã sau khoảnh khắc định đoạt trận chung kết. Ảnh: Minh Chiến.

Thủ môn Kim Thanh của tuyển Việt Nam cũng có 2 lần chạm được tay vào bóng sau những cú sút của tuyển Philippines, nhưng đều không thể ngăn bóng bay vào lưới. Trong cả 2 cú sút, cô đều nhảy sang phía trái của mình.

Sau trận đấu, nước mắt đã rơi ở cả hai chiến tuyến. Philippines làm nên lịch sử với tấm huy chương vàng bóng đá nữ đầu tiên. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam, dù đã làm mọi thứ có thể, không thể có lần thứ 5 liên tiếp xưng ngôi hậu khu vực.