Dân mạng săn tìm trọng tài trận Việt Nam - Philippines

Trận bóng đá nữ không được các nền tảng cập nhật đầy đủ dữ liệu, khiến người dùng gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin trọng tài trận đấu chung kết bóng đá nữ tại SEA Games 33.

Trọng tài trở thành tâm điểm tranh luận ở trận chung kết bóng đá nữ. Ảnh: Minh Chiến.

Ngay trong lúc trận đấu giữa Việt Nam và Philippines ở SEA Games 33 đang diễn ra, danh tính trọng tài lại là thông tin được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất. Từ khóa này có mật độ sử dụng tăng lên đột biết từ khoảng phút 30 của hiệp một Khán giả trong nước gặp khó khăn khi các nền tảng dữ liệu không cập nhật tên tuổi, quốc tịch của những người cầm trịch trận chung kết bóng đá nữ.

Cụ thể theo thông tin trực tiếp trên Google Trends, các từ khóa "trọng tài", "trọng tài trận Việt Nam Philippines"... tăng mạnh về lượng truy xuất trên lãnh thổ. Biểu đồ cho thấy lượng tìm kiếm đột biến từ khoảng 20h ngày 17/12, khi bóng lăn được khoảng 30 phút. Nền tảng cho thấy lượng theo dõi nhóm từ khóa này cao đột biến, hơn hẳn nhóm liên quan như chung kết hay bóng đá nữ...

Lượng từ khóa liên quan đến trọng tài điều khiển trận Việt Nam - Philippines tăng đột biến. Ảnh: Google Trends.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng phải tua lại video từ đầu trận, chia sẻ ảnh chụp màn hình HUD của ban tổ chức, có tên ban trọng tài điều khiển. Tuy nhiên, dữ liệu Thái Lan đưa ra chỉ gồm tên, trách nhiệm trên sân chứ không có quốc tịch.

Tình huống này trùng khớp với diễn biến trận đấu. Trong thế trận mà tuyển nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép, khoảnh khắc bước ngoặt xuất hiện ở phút 29. Từ một tình huống tổ chức tấn công bên cánh, bóng được treo vào vòng cấm Philippines. Bích Thùy di chuyển thông minh, chọn điểm rơi chuẩn xác rồi đánh đầu dũng mãnh ở cự ly gần, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Ngay sau pha lập công, các cầu thủ Việt Nam chuẩn bị ăn mừng thì trọng tài biên bất ngờ căng cờ báo lỗi việt vị. Quyết định này lập tức khiến ban huấn luyện và các cầu thủ áo đỏ phản ứng mạnh mẽ, bởi cảm nhận trên sân cho thấy Bích Thùy không hề đứng dưới hàng phòng ngự Philippines.

Những tranh cãi như tình huống vừa xảy ra không còn xuất hiện nhiều trong bóng đá hiện đại. Công nghệ hỗ trợ video (VAR) và bắt việt vị bán tự động được áp dụng ở nhiều giải đấu lớn. Điều này đã hạn chế đáng kể tranh cãi khi giải pháp có thể xác định tình huống với khoảng cách tính bằng centimet.

Đáng tiếc, bộ môn bóng đá nữ ở SEA Games 33 không có công nghệ hỗ trợ. Điều này khiến tình huống bóng nêu trên trở thành tâm điểm chỉ trích. Chưa cần đến bắt việt vị bán tự động, chỉ qua băng hình chiếu lại, vẫn dễ dàng nhìn thấy Bích Thùy đừng trên hậu vệ cuối cùng của Philippine hàng mét.

Sai sót của tổ trọng tài càng trở nên đáng tiếc trong bối cảnh trận đấu mang ý nghĩa quan trọng, nơi mỗi bàn thắng đều có thể tạo ra khác biệt lớn về cục diện. Việc từ chối bàn thắng hợp lệ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam, mà còn đặt ra dấu hỏi về chất lượng điều hành ở một giải đấu cấp khu vực.