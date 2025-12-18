Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Võ sĩ bị tước HCV ngay trước lễ trao giải ở SEA Games 33

  • Thứ năm, 18/12/2025 11:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hôm 17/12, sự cố hiếm thấy và tranh cãi làm rung chuyển sàn đấu Pencak Silat tại SEA Games 2025 khi võ sĩ Thái Lan bất ngờ bị tước huy chương vàng chỉ ít phút trước lễ trao thưởng.

Mitsasan được thông báo nhận HCV trước khi bị tước.

Ở chung kết nội dung đối kháng hạng D, võ sĩ Peeraphon (Peerapol) Mitsasan của Thái Lan thể hiện phong độ vượt trội trước Muhammad Izzul (Malaysia). Với lối đánh chủ động, chắc chắn và khả năng kiểm soát thế trận tốt, Peeraphon được tổ trọng tài chấm thắng 60-57. Võ sĩ Thái Lan giành HCV và chuẩn bị bước lên bục nhận thưởng.

Tuy nhiên, kịch tính nổ ra ngay sau đó. Phía Malaysia nộp đơn khiếu nại, cho rằng điểm số ở hiệp cuối không phản ánh đúng diễn biến trên sàn. Đơn khiếu nại đầu tiên bị bác bỏ, tưởng chừng mọi việc khép lại. Nhưng chỉ vài phút trước lễ trao huy chương, đội Malaysia tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần hai.

Quyết định gây sốc đến ngay sau đó khi ban trọng tài chấp nhận xem xét lại tình huống. Sau quá trình đánh giá bổ sung, kết quả trận đấu bị đảo ngược. Muhammad Izzul được công nhận là người chiến thắng, còn Peeraphon bị tước HCV và chỉ nhận HCB trong sự sững sờ của toàn đội Thái Lan.

Võ sĩ Malaysia này từng gây tranh cãi ở trận trước với pha ra đòn vào cổ VĐV Nguyễn Minh Triết của Việt Nam dẫn tới chấn thương. Việc một trận chung kết bị "lật kèo" ngay trước giờ trao giải bị đánh giá là khó chấp nhận, đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch và quy trình xử lý khiếu nại tại SEA Games 33.

Đội Pencak Silat Thái Lan khép lại SEA Games 2025 với 3 HCV thay vì 4.

