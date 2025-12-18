Bích Thùy: 'Bàn thắng bị từ chối ảnh hưởng đến cảm xúc'

Sau khi trận chung kết SEA Games 33 khép lại trong tranh cãi, Bích Thùy có những chia sẻ thẳng thắn, điềm tĩnh và đầy trách nhiệm.

Bích Thùy ăn mừng hụt khi bị trọng tài biên Phutsavan Chanthavong phất cờ báo việt vị. Ảnh: Minh Chiến.

Trả lời phỏng vấn Tri thức - Znews sáng 18/12, nữ tiền đạo của tuyển Việt Nam không đổ lỗi, không cay cú. Ngược lại, cô chọn cách đối diện nỗi buồn bằng sự bình thản của một cầu thủ đã trải qua nhiều thử thách.

"Thật sự lúc này tôi rất buồn. Buồn vì cố gắng nhưng may mắn không mỉm cười với tôi cũng như toàn đội", Bích Thùy mở đầu. Nỗi day dứt lớn nhất, theo cô, không nằm ở riêng khoảnh khắc bàn thắng bị từ chối, mà ở cảm giác cơ hội trôi qua trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam chiến đấu đến tận cùng.

Nói về tình huống gây tranh cãi, Bích Thùy thừa nhận đó là khoảnh khắc rất khó khăn về mặt tâm lý. "Bàn thắng không được công nhận chắc chắn ảnh hưởng đến cảm xúc của các cầu thủ trên sân. Nhưng ngay sau đó, toàn đội, từ ban huấn luyện đến những bạn dự bị, liên tục động viên, hô hào để chúng tôi nhanh chóng lấy lại sự tập trung", cô kể.

Theo tiền đạo này, việc giữ được cái đầu lạnh là điều quan trọng nhất để tuyển Việt Nam tiếp tục chơi kiên cường trong phần còn lại của trận đấu.

Ở góc nhìn người trong cuộc, Bích Thùy cho rằng quyết định của trọng tài là điều không thể thay đổi khi cờ đã phất, còi đã vang. "Trong bóng đá, diễn biến trong một tích tắc nên rất khó nói. Bản thân khi xem lại tình huống tôi rất tiếc nuối, nhưng đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi buộc phải chấp nhận và tiếp tục thi đấu", cô nói ngắn gọn.

Trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng khi không công nhận bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Anh Tiến.

Dù không thể bảo vệ tấm HCV, Bích Thùy tin đội tuyển nữ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu đến giây cuối cùng. "Chúng tôi không bỏ cuộc, không buông xuôi. Đó là điều tôi tự hào nhất về tập thể này", cô khẳng định.

Nhìn về phía trước, tiền đạo sinh năm 1994 xem thất bại như một bài học cần thiết. "Đây sẽ là kinh nghiệm để thế hệ sau rút ra, hoàn thiện bản thân hơn, hướng tới những giải đấu lớn và cao quý hơn", Bích Thùy chia sẻ.

Khép lại, cô gửi lời xin lỗi vì chưa thể mang HCV về cho người hâm mộ, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc: "Cảm ơn tất cả luôn tin tưởng, đồng hành cùng tôi và đội tuyển nữ Việt Nam suốt hành trình SEA Games 33".

Tối 17/12, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines bị phủ bóng bởi quyết định gây tranh cãi dữ dội từ tổ trọng tài, khi bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy không được công nhận. Sau cùng, hai đội hòa nhau trong 120 phút và tuyển Việt Nam thất bại 5-6 trên chấm luân lưu.

