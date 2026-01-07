Phía Tòa án CAS phản hồi vụ bê bối của bóng đá Malaysia

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) khẳng định sẽ có thông báo về ngày mở phiên điều trần đối với đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

CAS khẳng định sẽ sớm công bố lịch điều trần đối với đơn kháng cáo của FAM.

Trao đổi với StarSport, người phát ngôn truyền thông của CAS, bà Vanessa Tracey, cho biết các bên liên quan vẫn đang trong quá trình trao đổi và hoàn tất các bản đệ trình bằng văn bản. "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể chia sẻ thêm bất kỳ chi tiết nào về việc thành lập hội đồng trọng tài cho vụ việc này", bà Tracey nhấn mạnh trong email phản hồi.

Theo bà Tracey, do vụ việc thu hút sự quan tâm rất lớn từ truyền thông khu vực và quốc tế, CAS sẽ phát đi một thông báo ngắn trên trang website chính thức ngay khi lịch điều trần được xác nhận, kèm theo các thông tin cần thiết nhằm giải đáp những câu hỏi liên quan.

Trước đó, ngày 8/12, FAM xác nhận nộp đơn kháng cáo lên CAS, sau khi FIFA ra quyết định đình chỉ thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời áp đặt các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với FAM.

Vụ việc xuất phát từ phán quyết dài 63 trang của FIFA được công bố hôm 18/11. Trong đó, FIFA giữ nguyên toàn bộ các án phạt dành cho FAM và các cầu thủ liên quan, đồng thời khẳng định việc sử dụng giấy tờ bị làm giả là hành vi vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc cốt lõi của bóng đá.

Trong bối cảnh CAS chưa chốt lịch điều trần, vụ việc vẫn tiếp tục phủ bóng mây lên bóng đá Malaysia, qua đó trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Đông Nam Á.