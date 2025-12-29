Futsal Việt Nam thua cả 2 trận tranh hạng ở giải Đông Nam Á

Trưa 29/12, U16 và U119 futsal Việt Nam đều thất bại ở trận tranh hạng ba lần lượt trước Myanmar và Malaysia giải U16 futsal Đông Nam Á 2025.

U16 và U19 futsal Việt Nam đều đứng hạng 4 chung cuộc.

Ở trận tranh hạng ba, U16 futsal Việt Nam không thể tái hiện chiến thắng trước Myanmar như ở vòng bảng. Đội bóng trẻ Việt Nam nhập cuộc chậm hơn và sớm phải trả giá khi để đối thủ mở tỷ số ở phút thứ 7. Bước sang hiệp hai, Myanmar tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ, tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 26.

Trong thế bị dẫn 0-2, U16 futsal Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Những nỗ lực ấy chỉ được cụ thể hóa bằng pha lập công của Gia Bảo ở phút 29.

Tuy nhiên, sự nóng vội và thiếu chính xác trong những tình huống quyết định khiến các học trò HLV Trịnh Hữu Thành không thể xoay chuyển cục diện, chấp nhận thất bại 1-2 và kết thúc giải ở vị trí thứ 4.

U19 Việt Nam đánh rơi chiến thắng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Trái ngược với đàn em, U19 futsal Việt Nam có màn trình diễn tốt hơn trong trận tranh hạng 3 trước Malaysia. "Những chiến binh sao vàng" sớm tạo lợi thế khi Hoàng Long ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 sau một pha phản công sắc bén.

Sau giờ nghỉ, U19 futsal Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội gia tăng cách biệt. Khi tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng tối thiểu cho Việt Nam, kịch tính bất ngờ bùng nổ.

Phút cuối cùng của trận đấu, U19 futsal Malaysia gỡ hòa 1-1. Chưa dừng lại ở đó, chỉ còn 16 giây trên đồng hồ, U19 futsal Việt Nam lại vượt lên dẫn 2-1, nhưng niềm vui tồn tại vỏn vẹn 7 giây trước khi Malaysia kịp thời san bằng tỷ số 2-2.

Hai đội hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức và phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, U19 futsal Malaysia bản lĩnh hơn khi thắng 6-5, giành hạng 3 chung cuộc.