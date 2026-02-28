Thomas Tuchel được cho là không ngần ngại gạch tên Jude Bellingham nếu tiền vệ này không đạt thể trạng 100% trước thềm World Cup 2026.

Báo chí Anh cho biết Thomas Tuchel chuẩn bị tinh thần cho một quyết định cứng rắn trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thông điệp từ ban huấn luyện rất rõ ràng: chỉ những cầu thủ đạt đỉnh cao thể chất mới được trao vé dự World Cup, bất kể đó là ngôi sao lớn đến đâu.

Trong bối cảnh đó, Jude Bellingham không phải ngoại lệ. Tiền vệ sinh năm 2003 được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội tuyển. Tuy nhiên, Tuchel được cho là sẵn sàng loại anh khỏi danh sách nếu không đảm bảo thể trạng hoàn hảo.

Tuchel sẵn sàng loại Bellingham khỏi World Cup 2026.

Đây là quan điểm nhất quán từ ban huấn luyện. World Cup là giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc, cường độ cao và áp lực khủng khiếp. Một cầu thủ không đạt 100% thể lực có thể trở thành rủi ro lớn cho toàn đội. Việc mạo hiểm với chấn thương tiềm ẩn hoặc phong độ chưa hồi phục hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Tuchel.

Nguồn tin cho biết nội bộ đội tuyển nhận được thông điệp thẳng thắn: không có ngoại lệ cho bất kỳ tên tuổi nào. Danh tiếng, giá trị chuyển nhượng hay vai trò biểu tượng không phải yếu tố quyết định. Tiêu chí duy nhất là thể trạng và khả năng đóng góp ngay lập tức.

Quyết định này cho thấy Tuchel ưu tiên sự ổn định và tính cạnh tranh thực chất hơn là sức nặng thương hiệu. Ông muốn xây dựng một tập thể sẵn sàng bùng nổ về thể lực lẫn tinh thần ngay từ trận mở màn.

Nếu Bellingham không đạt yêu cầu, đó sẽ là cú sốc lớn về mặt chuyên môn lẫn truyền thông. Tuy nhiên, với Tuchel, World Cup không phải nơi để chờ đợi ai hồi phục. Đó là sân khấu dành cho những cầu thủ khỏe mạnh nhất và sẵn sàng nhất.