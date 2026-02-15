Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Valentine của Bellingham tại Bernabeu

Trong ngày Valentine, Jude Bellingham vẫn xuất hiện tại sân Santiago Bernabeu để cổ vũ Real Madrid.

Bellingham đi xem Real Madrid thi đấu cùng bạn gái Ashlyn Castro ngày Valentine.

Hôm 14/2 (giờ địa phương), Bellingham cùng bạn gái Ashlyn Castro theo dõi chiến thắng thuyết phục 4-1 của Real Madrid trước Real Sociedad thuộc vòng 24 La Liga.

Bellingham không thể góp mặt trên sân do chấn thương gân kheo gặp phải cách đây hai tuần. Ngôi sao 22 tuổi hiện tập trung vào quá trình hồi phục thể lực với mục tiêu trở lại trong trạng thái tốt nhất trước World Cup 2026. Dù phải tạm xa sân cỏ, tiền vệ người Anh vẫn đến sân theo dõi và cổ vũ đội bóng, đồng thời có thêm thời gian dành cho cuộc sống cá nhân.

Xuất hiện cùng Bellingham trên khán đài sân Bernabeu là bạn gái Ashlyn Castro. Mối quan hệ giữa cả hai mới được công khai từ tháng 1 nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Ashlyn hiện là người mẫu có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với khoảng 600.000 người theo dõi. Trên nền tảng này, cô thường xuyên cập nhật những hình ảnh về cuộc sống sang trọng của mình.

Trước khi hẹn hò với Bellingham, Ashlyn từng vướng tin đồn tình cảm với nam diễn viên Michael B. Jordan và cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball của Charlotte Hornets.

