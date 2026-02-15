Lời nhắc về đẳng cấp của Maguire

Trung vệ Harry Maguire đang nhận được nhiều tình cảm từ các đồng đội tại MU với màn trình diễn thuyết phục thời gian qua.

Maguire chơi hay thời gian qua. Ảnh: Reuters.

Daily Mail cho biết nhiều cầu thủ MU được cho là muốn ban lãnh đạo giữ chân Maguire bằng một bản hợp đồng mới. Theo nguồn tin nội bộ, trung vệ sinh năm 1993 là một trong những nhân tố được tôn trọng trong phòng thay đồ, đồng thời đóng vai trò hỗ trợ và truyền kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ như Ayden Heaven và Leny Yoro.

Nếu MU quyết định gia hạn với Maguire, bản hợp đồng mới có thể đi kèm mức lương thấp hơn nhưng bổ sung nhiều điều khoản thưởng dựa trên thành tích thi đấu. Hiện tại, Maguire nhận gần 200.000 bảng/tuần. Nếu chấp nhận ký hợp đồng mới, con số này có thể giảm xuống khoảng 80.000 bảng/tuần. Đây được xem là phương án dung hòa giữa yếu tố tài chính và giá trị chuyên môn mà Maguire mang lại.

Trong 7 năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford, Maguire ra sân 261 trận, ghi 17 bàn và có 9 kiến tạo. Sau nhiều sóng gió, Maguire luôn cho thấy sự chuyên nghiệp, bền bỉ và tinh thần chiến đấu, những phẩm chất giúp anh tiếp tục được đồng đội tin tưởng và có cơ hội kéo dài hành trình tại MU.

Nhiều đồng đội ca ngợi Maguire. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, Maguire tạo dấu ấn khi kết hợp ăn ý với Lisandro Martinez ở hàng phòng ngự dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick. Bộ đôi này góp công quan trọng trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal hồi tháng trước, trận đấu mà Maguire được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Trong chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp của MU dưới thời HLV Carrick, Maguire là trụ cột nơi hàng thủ.

Trước đó, trong giai đoạn MU gặp khó khăn về lực lượng, Maguire thậm chí từng được sử dụng như một tiền đạo bất đắc dĩ dưới thời HLV Ruben Amorim. Sự đa năng và tinh thần chuyên nghiệp của anh được đánh giá cao trong nội bộ đội bóng.

