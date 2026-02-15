HLV Fabregas nổi giận: 'Morata nên đổi nghề'

HLV Cesc Fabregas bực tức chỉ trích tiền đạo Alvaro Morata sau thất bại 1-2 của Como trước Fiorentina tại sân Stadio Giuseppe Sinigaglia hôm 14/2.

Morata bị HLV Fabregas chỉ trích.

Nguyên nhân xuất phát từ tấm thẻ đỏ chóng vánh của tiền đạo Morata. Tiền đạo này chỉ mất đúng 60 giây để nhận hai thẻ vàng liên tiếp và rời sân.

Cựu sao Real Madrid được tung vào sân ở phút 57 thay cho trung phong Tasos Douvikas, trong bối cảnh Como đang bị dẫn 0-2. Trước đó, đội khách vươn lên nhờ các pha lập công của Nicolo Fagioli và Moise Kean, khiến đoàn quân của HLV Fabregas rơi vào thế bám đuổi.

Dù vậy, Como cũng kịp nhen nhóm hy vọng ở phút 77 khi Fabiano Parisi đá phản lưới nhà, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, đội bóng của HLV Fabregas rất cần sự quyết tâm và bản lĩnh để tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, bước ngoặt xảy ra ở phút 88.

Trong một tình huống va chạm, Morata bị phạt thẻ vàng cảnh cáo vì phản ứng thái quá với trọng tài. Chỉ một phút sau, cựu tiền đạo Real Madrid có pha va chạm không bóng với Luca Ranieri, khiến cầu thủ Fiorentina ngã xuống. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với chiếc thẻ đỏ truất quyền thi đấu dành cho chân sút người Tây Ban Nha.

HLV Fabregas nổi giận với Morata. Ảnh: Reuters.

Sau trận, HLV Fabregas tỏ ra thất vọng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thẳng thắn tuyên bố: “Khiêu khích là một phần của bóng đá. Ai không chịu được khiêu khích thì nên đổi nghề. Morata là cầu thủ giàu kinh nghiệm, tôi kỳ vọng nhiều hơn ở cậu ấy. Ranh giới giữa chiến thắng và thất bại rất mong manh”.

Phong độ của Morata trong màu áo Como cũng đáng báo động. Gia nhập Como theo dạng cho mượn từ AC Milan, Morata mới ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo sau 18 lần ra sân mùa này. Anh còn từng dính chấn thương cơ khép khiến phải nghỉ thi đấu hơn một tháng.

Với tấm thẻ đỏ vừa qua, tương lai của Morata tại Como bị đặt thêm dấu hỏi, đặc biệt khi HLV Fabregas đã công khai chỉ trích học trò theo cách gay gắt hiếm thấy.

Kết quả thua 1-2 khiến Como đứng yên ở vị trí thứ 7 trên BXH Serie A. Ngược lại, David de Gea và đồng đội thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhờ hơn hiệu số phụ.

