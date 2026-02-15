Thống kê khó tin của Harry Kane

Mùa giải mới trôi qua được hơn một nửa nhưng tiền đạo sinh năm 1993 sở hữu đến 41 pha lập công.

Kane liên tục ghi bàn.

Đêm 14/2, Harry Kane tỏa sáng với cú đúp giúp Bayern Munich nhấn chìm Werder Bremen với tỷ số 3-0, qua đó xây chắc ngôi đầu Bundesliga. Hiện tại, CLB xứ Bavaria băng băng về đích với 6 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Dortmund.

Với cá nhân Kane, anh ghi 26 bàn thắng tại Bundesliga mùa này, con số còn nhiều hơn 3 đội Werder Bremen (22 bàn), St Pauli (20 bàn) và Heidenhem (19 bàn). Tổng cộng, chân sút sinh năm 1993 ghi đến 41 bàn trên mọi đấu trường, thành tích không cầu thủ nào trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể chạm đến.

Với phong độ hiện tại, Kane đứng trước cơ hội phá kỷ lục ghi 41 bàn trong một mùa Bundesliga của người tiền nhiệm Robert Lewandowski. Cựu đội trưởng Tottenham còn 12 trận để xô đổ cột mốc trên.

"Kỷ lục của Lewandowski thật đáng kinh ngạc nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Hiện tại tôi đang có phong độ tốt. Thật tuyệt khi được góp công vào chiến thắng của Bayern. Vào tháng 4, nếu tôi vẫn duy trì phong độ tốt, lúc đó tôi sẽ bắt đầu nghĩ về kỷ lục. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là hướng đến trận đấu tiếp theo", Kane chia sẻ.

Ở vòng tiếp theo, Bayern sẽ chạm trán Frankfurt. Kane được kỳ vọng nối dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 6.