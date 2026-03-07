Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Kim Sang-sik trực tiếp dạy bóng đá cho cầu thủ nhí tại TP.HCM

  • Thứ bảy, 7/3/2026 15:32 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

HLV Kim Sang-sik cùng các cựu tuyển thủ Hàn Quốc trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều cầu thủ nhí trong ngày hội bóng đá diễn ra tại sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều 7/3.

Hình ảnh HLV Kim Sang-sik tại sự kiện.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu bóng đá dành cho thiếu nhi, HLV Kim Sang-sik cùng hai cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Woon-jae và Lee Jung-soo trực tiếp tham gia hướng dẫn các cầu thủ nhí những kỹ năng cơ bản trong thi đấu.

Buổi hoạt động diễn ra tại sân vận động Thống Nhất với sự tham gia của đông đảo em nhỏ yêu bóng đá. Các huấn luyện viên chia nhóm, hướng dẫn những động tác kỹ thuật nền tảng như kiểm soát bóng, chuyền bóng và di chuyển trong tình huống thi đấu. Bên cạnh đó, cầu thủ Bùi Vĩ Hào cũng tham gia giao lưu và hỗ trợ các em nhỏ trong quá trình tập luyện.

Không khí trên sân khá sôi nổi khi nhiều em hào hứng tham gia các bài tập và tích cực trao đổi với các huấn luyện viên. Với nhiều em nhỏ, đây là cơ hội hiếm để được tiếp xúc trực tiếp với những người từng thi đấu hoặc làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ngoài phần hướng dẫn chuyên môn, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao bên lề dành cho các em nhỏ không tham gia lớp tập luyện. Những trò chơi vận động đơn giản giúp các em cùng phụ huynh trải nghiệm không khí bóng đá theo cách gần gũi và thoải mái hơn.

Sau phần hoạt động trên sân, ban tổ chức trao tặng cho các cầu thủ nhí nhiều phần quà thể thao gồm áo đấu, quần bóng đá, nón lưỡi trai, balo và tất thi đấu.

Phát biểu tại sự kiện, HLV Kim Sang-sik cho biết ông rất vui khi tiếp tục tham gia chương trình sau lần tổ chức trước đó tại Hà Nội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng bóng đá không chỉ là kỹ thuật thi đấu, mà còn là quá trình rèn luyện sự tự tin và tinh thần không bỏ cuộc.

Theo ông, những trải nghiệm như vậy có thể giúp các em nhỏ nuôi dưỡng niềm yêu thích với bóng đá, đồng thời tạo nền tảng để theo đuổi ước mơ trong tương lai.

HLV Kim Sang-sik tri ân ông Park Hang-seo

HLV Kim Sang-sik gửi lời nhắn đặc biệt tới người tiền nhiệm Park Hang-seo ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

09:36 30/1/2026

HLV Kim: '30 phút rất dài khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ'

Trở về sau hành trình giàu cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm tự hào về tinh thần thi đấu và sự trưởng thành vượt bậc của các học trò.

14:18 26/1/2026

Khuất Văn Khang, 'quân bài vạn năng' của U23 Việt Nam

Tại VCK U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang nổi lên như một trong những quân bài chiến thuật đặc biệt quan trọng của HLV Kim Sang-sik.

14:37 24/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Kim Sang-sik TP.HCM Kim Sang-sik

