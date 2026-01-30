Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Kim Sang-sik tri ân ông Park Hang-seo

  • Thứ sáu, 30/1/2026 09:36 (GMT+7)
  • 47 phút trước

HLV Kim Sang-sik gửi lời nhắn đặc biệt tới người tiền nhiệm Park Hang-seo ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

Ông Park cho HLV Kim nhiều lời khuyên, chia sẻ quý giá.

Tối 29/1, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận giải "Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm", phần thưởng được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho một năm làm việc hiệu quả cùng các đội tuyển Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam thi đấu thành công khi vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và đặc biệt là tấm HCĐ lịch sử tại VCK U23 châu Á.

Trong bài phát biểu, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ đã đồng hành cùng ông suốt chặng đường vừa qua. Ông nhắc tên nhiều học trò tiêu biểu như Đình Bắc, Văn Khang, và cả Hiểu Minh không may dính chấn thương.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik cũng cảm ơn HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh: "Ông ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên, những lời chia sẻ chân thành nhất. Nhờ đó, tôi mới có đủ tự tin để làm tốt công việc trong quá trình vừa qua".

Khép lại bài phát biểu, HLV Kim Sang-sik coi giải thưởng là động lực để tiếp tục nỗ lực, hướng tới mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Ông cũng gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt tới người hâm mộ.

Cũng trong buổi lễ, danh hiệu "Đội tuyển của năm" được trao cho U22 Việt Nam. Ở hạng mục cá nhân, Đình Bắc được xướng tên là "Vận động viên trẻ của năm", cùng "Hình ảnh của năm" với khoảnh khắc anh trao chiếc mũ cối cho HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim: '30 phút rất dài khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ'

Trở về sau hành trình giàu cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm tự hào về tinh thần thi đấu và sự trưởng thành vượt bậc của các học trò.

14:18 26/1/2026

Đình Bắc được vinh danh ở Cúp chiến thắng

Tối 29/1, Nguyễn Đình Bắc được trao danh hiệu Vận động viên trẻ của năm ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

13 giờ trước

Đình Bắc: So sánh tôi với Quang Hải là khập khiễng

Đình Bắc tin rằng mình chưa thể so sánh với người đàn anh Quang Hải và còn phải nỗ lực rất nhiều ở V.League sau thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam tại SEA Games và giải châu Á.

06:33 28/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

  Park Hang-seo

    Park Hang-seo

    Park Hang-seo là một huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11/10/2017. Đây cũng là đội bóng quốc tế đầu tiên mà ông giữ chức huấn luyện viên trưởng

    • Ngày sinh: 4/1/1959
    • Nơi sinh: Sancheong, Gyeongsang Nam, Hàn Quốc

Đọc tiếp

Premier League thang lon o cup chau Au hinh anh

Premier League thắng lớn ở cúp châu Âu

22 phút trước 10:00 30/1/2026

0

Bóng đá Anh tiến rất gần tới việc tiếp tục sở hữu 5 suất dự Champions League 2026/27, nhờ màn trình diễn thuyết phục của các đại diện Premier League ở mùa này.

Chu tich Perez noi gian hinh anh

Chủ tịch Perez nổi giận

1 giờ trước 09:11 30/1/2026

0

Tình hình tại Real Madrid trở nên căng thẳng sau khi đội bóng Hoàng gia không lọt vào top 8 Champions League mùa 2025/26 và phải tham gia vòng play-off.

