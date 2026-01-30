HLV Kim Sang-sik tri ân ông Park Hang-seo

HLV Kim Sang-sik gửi lời nhắn đặc biệt tới người tiền nhiệm Park Hang-seo ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

Ông Park cho HLV Kim nhiều lời khuyên, chia sẻ quý giá.

Tối 29/1, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận giải "Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm", phần thưởng được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho một năm làm việc hiệu quả cùng các đội tuyển Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam thi đấu thành công khi vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và đặc biệt là tấm HCĐ lịch sử tại VCK U23 châu Á.

Trong bài phát biểu, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ đã đồng hành cùng ông suốt chặng đường vừa qua. Ông nhắc tên nhiều học trò tiêu biểu như Đình Bắc, Văn Khang, và cả Hiểu Minh không may dính chấn thương.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik cũng cảm ơn HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh: "Ông ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên, những lời chia sẻ chân thành nhất. Nhờ đó, tôi mới có đủ tự tin để làm tốt công việc trong quá trình vừa qua".

Khép lại bài phát biểu, HLV Kim Sang-sik coi giải thưởng là động lực để tiếp tục nỗ lực, hướng tới mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Ông cũng gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt tới người hâm mộ.

Cũng trong buổi lễ, danh hiệu "Đội tuyển của năm" được trao cho U22 Việt Nam. Ở hạng mục cá nhân, Đình Bắc được xướng tên là "Vận động viên trẻ của năm", cùng "Hình ảnh của năm" với khoảnh khắc anh trao chiếc mũ cối cho HLV Kim Sang-sik.