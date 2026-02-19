Ronaldo và dàn sao có thể dự kỳ World Cup cuối cùng

Lionel Messi giành được mọi vinh quang có thể khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Do đã chạm tới đỉnh cao, World Cup 2026 sẽ giống một lời chào tạm biệt của Leo hơn là sứ mệnh. Giải đấu ở Bắc Mỹ có thể chuyến lưu diễn cuối cùng của biểu tượng lớn nhất bóng đá đương đại.