Ronaldo và dàn sao có thể dự kỳ World Cup cuối cùng

  • Thứ năm, 19/2/2026 16:00 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

World Cup 2026 có thể là lần cuối Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Son Heung-min góp mặt.

World Cup anh 1

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo bắt đầu nói về việc giải nghệ. World Cup 2026 là cơ hội cuối cùng để CR7 cùng Bồ Đào Nha giành chiếc cúp vàng danh giá. Ronaldo chắc chắn sẽ cố gắng ghi thật nhiều bàn để sớm chạm cột mốc 1.000 bàn thắng.
World Cup anh 2

Lionel Messi giành được mọi vinh quang có thể khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Do đã chạm tới đỉnh cao, World Cup 2026 sẽ giống một lời chào tạm biệt của Leo hơn là sứ mệnh. Giải đấu ở Bắc Mỹ có thể chuyến lưu diễn cuối cùng của biểu tượng lớn nhất bóng đá đương đại.
World Cup anh 3

Neymar đang chạy đua với thời gian để có thể cùng Brazil dự World Cup 2026. Hiện tại, chấn thương ảnh hưởng nhiều tới thể trạng và phong độ của cựu sao Barcelona. Dù vậy, Neymar được cho là đã sẵn sàng để "cháy hết mình" cho kỳ cúp thế giới cuối cùng trong sự nghiệp.
World Cup anh 4

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng nể. Anh vẫn là linh hồn trong lối chơi của AC Milan. Tất nhiên, tuyển Croatia không thể thiếu Modric nếu muốn tiếp tục tái hiện thành tích vào chung kết năm 2018 rồi giành hạng 3 năm 2022.
World Cup anh 5

Với Hàn Quốc, Son Heung-min không chỉ là đội trưởng, mà là biểu tượng của cả một thế hệ. Anh mang đến World Cup thứ bóng đá tốc độ, trực diện và giàu cảm xúc. Dù vậy, Son đã 33 tuổi và khó có thể duy trì phong độ đỉnh cao sau 4 năm nữa.
World Cup anh 6

Mohamed Salah đưa bóng đá Ai Cập trở lại bản đồ thế giới, nhưng World Cup vẫn là khoảng trống lớn trong sự nghiệp. Đội bóng châu Phi không được đánh giá cao ở sân chơi thế giới. Dù vậy, World Cup 2026 có thể là cơ hội để Salah giúp Ai Cập tạo bất ngờ trước khi khép lại sự nghiệp.
World Cup anh 7

Ở tuổi 34, World Cup 2026 có thể là lần cuối Virgil van Dijk đứng ở trung tâm hàng phòng ngự Lan. Một cơ hội nữa để anh tìm kiếm dấu ấn sâu đậm hơn thay vì phải nhìn "Cơn lốc màu da cam" dừng bước trước Argentina ở loạt luân lưu cân não năm 2022.
World Cup anh 8

Kevin De Bruyne chuẩn bị bước sang tuổi 34. Chấn thương khiến tiền vệ tuyển Bỉ không có được thể trạng tốt nhất ở mùa giải năm nay. Với De Bruyne, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối để anh mang vinh quang về cho đất nước.

Hiểu Phong

World Cup Cristiano Ronaldo Luka Modric Son Heung-min

