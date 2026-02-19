Đội của Ronaldo vào tứ kết cúp châu Á

Trong ngày thiếu vắng ngôi sao số một Cristiano Ronaldo, Al Nassr vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Arkadag để tiến vào tứ kết AFC Champions League Two rạng sáng 19/2.

Al Nassr vào tứ kết AFC Champions League Two. Ảnh: Reuters.

HLV Jorge Jesus của Al Nassr cất nhiều trụ cột như Sadio Mane, Joao Felix hay Marcelo Brozovic trên ghế dự bị. Dù vậy, đại diện Saudi Arabia vẫn tỏ ra vượt trội so với Arkadag.

Sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc giúp Al Nassr mở tỷ số ở phút thứ 2. Boushal bứt tốc bên hành lang phải trước khi căng ngang thuận lợi để Ghareeb dứt điểm cận thành, khai thông thế bế tắc. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian của hiệp một.

Bị dẫn bàn, Arkadag buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội khách tỏ ra thiếu đột biến và dễ bị bắt bài. Họ chủ yếu triển khai những đường chuyền dài hoặc các tình huống tạt bóng đơn giản, không đủ gây khó khăn cho hàng thủ Al Nassr vốn thi đấu tập trung và kỷ luật.

Ronaldo vắng mặt ở trận đấu này. Ảnh: Reuters.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục gia tăng sức ép. Đội chủ nhà duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội và liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động. Dù vậy, nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ khiến họ không thể nhân đôi cách biệt.

Trong khi đó, Arkadag cũng không tạo ra được nhiều điểm nhấn đáng kể trên mặt trận tấn công. Những nỗ lực phản công của họ thiếu chính xác ở các pha xử lý cuối cùng. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi Annagulyyev phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận, buộc đội khách thi đấu thiếu người trong những phút còn lại.

Chung cuộc, Al Nassr bảo toàn chiến thắng 1-0 ở lượt về và giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận. Ở vòng tứ kết, họ sẽ chạm trán Al Wasl (UAE).

