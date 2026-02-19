Club Brugge khiến Atletico ôm tiếc nuối

Rạng sáng 19/2, Atletico Madrid dẫn 2-0 nhưng chỉ có trận hòa 3-3 trước Club Brugge ở lượt đi vòng play-off.

Atletico Madrid chưa thể phá dớp không thắng trước chủ nhà Club Brugge.

Atletico Madrid và Club Brugge tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khi hòa nhau 3-3 ở lượt đi vòng knock-out UEFA Champions League. Đại diện La Liga dẫn trước 2-0 trong hiệp một, sau đó là 3-2 nhưng vẫn không thể ca khúc khải hoàn trên đất Bỉ. Đoàn quân của Diego Simeone vẫn chưa thể giành chiến thắng trên sân của Brugge sau 5 lần làm khách (hòa 2, thua 3).

Dù phải đối đầu với đội bóng chỉ thua 3 trong 21 trận sân nhà gần nhất tại đấu trường châu Âu, Atletico vẫn khởi đầu đầy tự tin. Phút thứ 7, sau khi VAR xác định Joaquin Seys để bóng chạm tay trong vòng cấm, Julian Alvarez dễ dàng đánh bại Simon Mignolet trên chấm phạt đền.

Jan Oblak sau đó liên tiếp tỏa sáng với những pha cứu thua trước Nicolo Tresoldi và Raphael Onyedika, giúp đội khách giữ vững lợi thế. Trước khi hiệp một khép lại, Antoine Griezmann kiến tạo để tân binh 35 triệu euro Ademola Lookman nhân đôi cách biệt.

Tuy nhiên, Brugge vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Onyedika rút ngắn tỷ số ở phút 52 sau tình huống bóng bật ra từ pha cản phá của Oblak. Chỉ ít phút sau, Tresoldi tận dụng quả tạt của Mamadou Diakhon để gỡ hòa 2-2, khiến khán đài bùng nổ.

Simeone tung Alexander Sorloth vào sân nhằm làm mới hàng công, và tiền đạo người Na Uy nhanh chóng tạo dấu ấn. Sức ép của anh khiến Joel Ordonez lúng túng phản lưới nhà, giúp Atletico tái lập thế dẫn bàn. Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút cuối, Christos Tzolis tung cú dứt điểm hiểm hóc ấn định tỷ số 3-3.

Brugge kéo dài chuỗi bất bại trước các đội bóng Tây Ban Nha lên 6 trận, trong khi Atletico sẽ phải nỗ lực hơn ở lượt về tại Madrid.