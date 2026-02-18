Juventus sụp đổ

Thất bại 2-5 trước Galatasaray không chỉ khiến Juventus chao đảo ở Champions League, mà còn phơi bày những vấn đề sâu trong cấu trúc và tâm lý thi đấu.

Juventus thua đậm trước Galatasaray ở lượt đi vòng play-off Champions League.

Có những trận thua khiến người ta tiếc nuối vì khoảnh khắc. Có những trận thua để lại cảm giác bất lực. Nhưng thất bại của Juventus tại Istanbul thuộc về một tầng sâu hơn. Nó không đơn thuần là câu chuyện tỷ số. Nó là câu chuyện về việc một tập thể đánh mất sự ổn định đúng vào thời điểm áp lực tăng cao nhất.

Khi cấu trúc bắt đầu rạn nứt

Juventus từng dẫn trước 2-1. Cú đúp của Koopmeiners gợi lại hình ảnh một đội bóng biết cách phản ứng khi bị dồn vào thế khó. Trong vài phút, họ kiểm soát được nhịp độ, giữ được sự bình tĩnh và làm lặng đi bầu không khí cuồng nhiệt ở sân Ali Sami Yen.

Nhưng Champions League không cho phép bạn sống bằng những khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó đòi hỏi sự tập trung bền bỉ. Và Juventus không có điều đó.

Galatasaray không chỉ chơi bằng cảm xúc khán đài. Họ có kế hoạch rõ ràng. Đội chủ nhà đẩy tốc độ lên cao, pressing quyết liệt và buộc Juventus phải xử lý bóng trong không gian hẹp. Khi nhịp độ trận đấu tăng lên, những vết nứt của đội khách bắt đầu lộ ra.

Osimhen không ghi bàn, nhưng anh là trung tâm của mọi áp lực. Sự cơ động và sức mạnh của tiền đạo người Nigeria khiến hàng thủ Juventus luôn trong trạng thái phải xoay người chống đỡ.

Khi một hậu vệ bị kéo lệch vị trí, khoảng trống sẽ xuất hiện ở khu vực phía sau. Galatasaray tận dụng chính những khoảng trống ấy.

Noa Lang là người đọc tình huống nhanh nhất. Hai bàn thắng của anh đến từ việc Juventus không giữ được cấu trúc phòng ngự. Không ai kèm sát đủ lâu. Không ai kịp bọc lót đúng lúc.

Galatasaray xứng đáng giành chiến thắng trước Juventus.

Vấn đề của Juventus không nằm ở một sai lầm cá nhân. Nó nằm ở sự thiếu đồng bộ. Khi tuyến giữa không che chắn đủ, hàng thủ phải lùi sâu. Khi hàng thủ lùi sâu, khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn. Và khi khoảng cách ấy xuất hiện, đối thủ sẽ tìm ra đường xuyên qua.

Sau bàn gỡ hòa của Galatasaray, Juventus không kìm được nhịp hưng phấn của đối phương. Họ không giữ bóng đủ lâu để làm chậm trận đấu. Họ không giảm được tốc độ pressing từ phía chủ nhà. Thay vì kiểm soát, họ bị cuốn theo.

Thẻ đỏ của Cabal là hệ quả của áp lực tích tụ. Khi một cầu thủ liên tục bị đặt vào thế phải đuổi theo, sai lầm sẽ đến. Và khi chơi thiếu người trong bối cảnh hệ thống đã rối loạn, quá trình sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vấn đề không chỉ là 5 bàn thua

Juventus từng nổi tiếng với sự lạnh lùng. Họ biết cách bảo vệ lợi thế. Họ biết khi nào cần làm chậm nhịp trận đấu. Đêm ở Istanbul, những phẩm chất ấy biến mất.

Cú đúp của Koopmeiners đáng ra phải là điểm tựa tinh thần. Nhưng nó chỉ tạo ra ảo giác kiểm soát. Khi thế trận đổi chiều, Juventus không giữ được sự tỉnh táo. Các tuyến rời rạc. Khoảng cách đội hình mất cân bằng.

Galatasaray không cần quá nhiều cơ hội để ghi năm bàn. Họ chỉ cần sự hỗn loạn của đối thủ.

Cú đúp của Koopmeiners không cứu được Juventus khỏi thảm bại.

Tổn thất lực lượng khiến tình hình thêm phức tạp. Bremer chấn thương. Cabal bị treo giò. Cambiaso cũng vắng mặt ở lượt về. Nhưng nhân sự không phải lý do duy nhất. Câu hỏi lớn hơn nằm ở khả năng chịu áp lực của cả tập thể.

Turin còn 90 phút để cứu vãn mùa giải châu Âu. Lật ngược cách biệt ba bàn sau thất bại 2-5 là nhiệm vụ cực kỳ khó. Nhưng điều Juventus cần trước hết không phải phép màu. Họ cần tái lập cấu trúc. Họ cần giữ được khoảng cách đội hình và sự tập trung trong suốt trận đấu.

Istanbul là tấm gương phóng đại những giới hạn hiện tại của Juventus. Họ có cá nhân biết tạo khác biệt. Nhưng họ thiếu sự bền bỉ trong cách bảo vệ thành quả.

Champions League luôn khắc nghiệt. Nó trừng phạt những phút lơ là. Và ở Istanbul, Juventus đã lơ là quá lâu. Nếu không thay đổi cách kiểm soát trận đấu và giữ bản lĩnh khi bị dồn ép, hành trình châu Âu của họ sẽ khép lại vì chính những vết nứt mà họ chưa kịp hàn gắn.