Hai ngôi sao Seria A vào tầm ngắm MU

Manchester United được cho là cử người đến tận nơi "xem giò" hai ngôi sao trong trận Derby d’Italy giữa Inter Milan và Juventus rạng sáng 15/2.

Kalulu có màn trình diễn không trọn vẹn trước Juventus. Ảnh: Reuters.

Theo TuttoSport, Manchester United đã cử đại diện tới San Siro theo dõi trận Derby d’Italy giữa Juventus và Inter Milan tại vòng 25 Serie A rạng sáng 15/2.

Cái tên nằm trong tầm ngắm là Pierre Kalulu, hậu vệ người Pháp đang có mùa giải nổi bật trong màu áo Juventus. Kalulu khởi đầu sự nghiệp tại Lyon trước khi gia nhập AC Milan năm 2020.

Từ một bản hợp đồng ít được chú ý, anh vươn lên trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình vô địch Serie A 2021/22 dưới thời Stefano Pioli. Sau giai đoạn chững lại vì chấn thương, Kalulu hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi chuyển sang Juventus vào mùa hè 2024.

Mùa này, dù xuất thân là trung vệ, anh thường xuyên được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải và thích nghi rất nhanh.

Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Kalulu còn đóng góp 2 bàn và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh ra sân đủ 34 trận, thi đấu trọn 3.060 phút, một con số thể hiện sự ổn định đáng kể.

Tuy nhiên, chuyến "trinh sát" của MU tại San Siro không diễn ra trọn vẹn. Kalulu nhận hai thẻ vàng trong chưa đầy 10 phút ở cuối hiệp một và bị truất quyền thi đấu, tạo ra nhiều tranh cãi.

Dù vậy, theo nguồn tin từ Italy, đội bóng thành Manchester vẫn giữ ấn tượng tích cực với cầu thủ 25 tuổi này.

Dimarco cũng nằm trong tầm ngắm của MU. Ảnh: Reuters.

Juventus đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với Kalulu. Những tin đồn liên quan tới MU được cho là có thể tạo thêm sức ép trong quá trình đàm phán.

Truyền thông Italy cũng nhiều lần gắn tên MU với hậu vệ người Pháp, cho thấy anh thực sự nằm trong danh sách theo dõi của đội chủ sân Old Trafford.

Kalulu không phải là mục tiêu duy nhất, TuttoSport còn cho biết MU cũng theo dõi Federico Dimarco bên phía Inter Milan. Hậu vệ cánh của Inter có 13 kiến tạo tại Serie A, trong đó 7 lần diễn ra riêng trong năm 2026.

Dù vậy, có một trở ngại với MU là Inter đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Dimarco đến năm 2030, với mức lương khoảng 5,5 triệu euro mỗi năm. Nếu thực sự theo đuổi thương vụ này, MU sẽ phải bỏ ra mức phí khá lớn.

