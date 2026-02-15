Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lối thoát cho Bayindir khỏi MU

  • Chủ nhật, 15/2/2026 10:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Besiktas quyết tâm theo đuổi thủ môn Altay Bayindir của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Bayindir có thể chia tay MU vào cuối mùa giải.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận miệng với người gác đền 27 tuổi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” bất ngờ rút lại quyết định vào phút chót. Dù vậy, Besiktas chưa từ bỏ. Ban lãnh đạo CLB được cho là sẽ “đẩy mọi giới hạn” để hoàn tất thương vụ khi thị trường hè mở cửa.

MU khởi đầu mùa giải với Bayindir trong vai trò số một, sau khi Andre Onana được cho mượn tới Trabzonspor và chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến Bayindir mất suất bắt chính vào tay Lammens.

Kể từ đó, thủ thành người Bỉ chơi trọn vẹn mọi phút trên mọi đấu trường và khẳng định chắc chắn vị trí số một. Trong bối cảnh này, Bayindir khó chấp nhận vai trò dự bị dài hạn.

Nguồn tin cho biết Bayindir sẵn sàng giảm lương để gia nhập Besiktas hồi đầu năm, nhưng MU không chấp thuận. Mùa hè tới có thể là thời điểm thích hợp để đôi bên chia tay. Ngoài ra, "Quỷ đỏ" cũng sẽ tìm cách bán đứt Onana.

Trong trường hợp Bayindir và Onana ra đi, MU nhiều khả năng sẽ tìm kiếm một thủ môn trẻ làm phương án dự phòng cho Lammens. Cái tên đang được theo dõi sát sao là Melker Ellborg của Malmo FF.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

