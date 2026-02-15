Tân binh MU khiến Onana bẽ mặt

Quyết định thay đổi vị trí thủ môn của MU khi gạch tên Andre Onana và trao cơ hội cho Senne Lammens sớm mang lại những tín hiệu tích cực.

Onana gây thất vọng tại MU.

Trong hai mùa giải khoác áo MU, Onana gặp khó khăn ngay từ những trận đầu tiên. Dù có chiến thắng trong trận ra mắt tại Premier League, chuỗi kết quả không như ý nhanh chóng xuất hiện.

Thống kê cho thấy Onana để thua tới 9 trong 21 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, bao gồm nhiều thất bại tại Champions League. Tại đấu trường số 1 châu lục, Onana thường xuyên mắc sai lầm khiến MU phải dừng bước sớm.

Trận thua gây sốc tại League Cup trước Grimsby Town được xem là bước ngoặt, buộc ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” phải đưa ra quyết định thay đổi người gác đền. Không lâu sau đó, Onana bị đem cho mượn tới Trabzonspor và khả năng anh bị bán đứt vào hè 2026 là rất cao.

Trái ngược với Onana, khởi đầu của Lammens tại Old Trafford mang đến nhiều tín hiệu hứa hẹn. Trong 21 trận đầu tiên bắt chính, thủ môn người Bỉ chỉ phải nhận 3 thất bại, trước Everton, Aston Villa và Brighton. Con số này đồng nghĩa tỷ lệ thua của MU giảm khoảng 66% so với giai đoạn đầu của Onana.

Đáng chú ý, Lammens đạt được thành tích này trong bối cảnh đội bóng trải qua nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện. Anh lần lượt làm việc với Ruben Amorim, Darren Fletcher và Michael Carrick. Trong khi đó, Onana có phần ổn định hơn về mặt môi trường khi thi đấu dưới thời Erik ten Hag, người từng dẫn dắt anh tại Ajax.

Lammens ghi dấu ấn tại MU.

Nếu chỉ tính riêng Premier League, sự khác biệt càng rõ ràng. Lammens chỉ thua 2 trong 20 trận đầu tiên, trong khi Onana để thua tới 8 trận ở cùng mốc thời gian. Sự chắc chắn và ổn định của thủ thành người Bỉ mang lại cảm giác an tâm cho hàng phòng ngự, điều mà đội bóng không có kể từ khi chia tay David de Gea vào năm 2023.

Phong độ ấn tượng của Lammens còn được ghi nhận khi tạp chí Sports Illustrated xếp anh ở vị trí thứ 8 trong danh sách 10 thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Đứng đầu bảng xếp hạng là Thibaut Courtois, theo sau là Gianluigi Donnarumma, Joan Garcia, David Raya, Alisson Becker, Mike Maignan và Mile Svilar.

Dù chặng đường phía trước còn dài, những gì Lammens thể hiện cho thấy MU có thể đã tìm được lời giải cho vị trí người gác đền.

