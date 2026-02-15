CĐV Thổ Nhĩ Kỳ đòi đuổi Onana

Andre Onana gây thất vọng khi Trabzonspor thua 2-3 trước Fenerbahce ở vòng 22 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 15/2.

Onana có trận đấu đáng quên trước Fenerbahce. Ảnh: Reuters.

Trận đấu khép lại với thống kê gây sốc dành cho Onana khi anh vào lưới nhặt bóng 3 lần từ 3 cú sút trúng đích của đối thủ.

Fenerbahce không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng mỗi lần họ dứt điểm chính xác, khung thành của Onana lại chao đảo. Phút 15, Anderson Talisca gỡ hòa 1-1 cho đội khách với cú sút khiến thủ môn người Cameroon không thể cản phá.

Phút 34, Kerem Akturkoglu nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp hai, Marco Asensio ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 48. Onana không có pha cứu thua quyết định nào trong trận.

Khán đài sân Papara Park nhanh chóng chuyển từ hy vọng sang thất vọng. Trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ dành cho Onana bùng lên dữ dội.

Người dùng tên Coskun Buyukkara viết: "Hãy loại thủ môn này khỏi đội hình đi". CĐV Hakan Haznedar thì đặt câu hỏi đầy chua chát: "Thủ môn làm gì trong trận đấu vậy? Có thể để thủng lưới dễ dàng như thế sao? Tốt hơn nên rời khung thành và bỏ trống luôn".

Một CĐV khác thẳng thắn: "Hãy cho thủ môn này lên chuyến bay đầu tiên rời đi. Thật tệ". Ngay sau đó, CĐV Ibrahim Kanli cho rằng: "Onana lẽ ra không nên ở lại trong khung thành". Còn CĐV Serdar Sezgun kết lại bằng một câu ngắn gọn: "Hãy tống khứ Onana khỏi đội hình".

Sau 18 lần ra sân cho Trabzonspor theo dạng cho mượn từ Manchester United, áp lực với Onana đang lớn hơn bao giờ hết. Thậm chí "Quỷ đỏ" cũng không muốn đón anh trở lại sau mùa giải này.

