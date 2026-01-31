Wright: 'Onana mà ra sân, Arsenal đã thắng MU'

Phát biểu trên podcast Stick to Football, Ian Wright cho rằng Arsenal sẽ có cơ hội lớn hơn để giành trọn 3 điểm nếu Andre Onana là người đứng trong khung gỗ MU.

Kể từ khi Lammens thay Onana, MU tránh được những sai lầm không đáng có ở hàng thủ.

"Thủ môn của họ có những pha cứu thua rất tốt ở đầu trận. Nhưng tôi nói thật, tôi nghĩ Arsenal sẽ thắng trận đó nếu Onana bắt chính", huyền thoại Wright khẳng định.

Onana không góp mặt do đang khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn ở mùa giải 2025/26. Sự vắng mặt của Onana được Wright xem là yếu tố then chốt, khi Senne Lammens chơi chắc chắn và góp phần quan trọng vào chiến thắng 3-2 của "Quỷ đỏ".

Onana được kỳ vọng rất lớn khi gia nhập MU từ Inter Milan vào năm 2023, với hình ảnh một thủ môn hiện đại và chơi chân tốt. Tuy nhiên, quãng thời gian của anh tại Old Trafford lại không suôn sẻ như mong đợi. Những sai lầm cá nhân liên tiếp, với nhiều tình huống trực tiếp dẫn đến bàn thua, khiến Onana hứng chịu không ít chỉ trích từ người hâm mộ lẫn giới chuyên môn.

Đến mùa giải 2025/26, MU quyết định để Onana sang Trabzonspor theo dạng cho mượn, nhằm giúp thủ thành này tìm lại sự tự tin và phong độ trong môi trường ít áp lực hơn. Quyết định đó cũng phản ánh việc đội chủ sân Old Trafford buộc phải tìm kiếm những phương án khác trong khung thành.

Cuối cùng, ban lãnh đạo MU quyết định mang về Lammens. Cho đến nay, thương vụ chiêu mộ trị giá 18,1 triệu bảng chứng tỏ là một nước đi thông minh của MU. Từ đầu mùa, thủ thành trẻ khẳng định tài năng và xứng đáng là tương lai cho vị trí thủ môn của MU.

Trở lại với trận đấu trên sân Emirates hôm 26/1, Lammens cản phá tốt các cú dứt điểm nguy hiểm, đồng thời xử lý khá chắc chắn những pha treo bóng dồn dập của Arsenal. Dù liên tục bị vây ráp, anh vẫn cho cảm giác khá an toàn.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD