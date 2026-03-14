Lee Kang-in đổi đời nếu sang Anh

Các CLB Premier League sẵn sàng trả mức lương khó tin cho tuyển thủ Hàn Quốc.

Lee Kang-in cân nhắc chia tay Paris Saint-Germain để tạo ra ngã rẽ quan trọng cho sự nghiệp.

Theo xác nhận từ Le Parisien, các CLB gồm Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Aston Villa, Tottenham Hotspur muốn mua Lee Kang-in trong hè 2026. Tiền vệ người Hàn Quốc lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ Premier League, sau khi chưa đồng ý ký hợp đồng mới với gã khổng lồ Ligue 1.

Tottenham Hotspur và Newcastle United là hai đội nghiêm túc nhất trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao thuộc biên chế Paris Saint-Germain vào mùa hè này. Hai CLB này sẵn sàng trả cho Lee Kang-in thu nhập lên tới 200.000 bảng/tuần, gần gấp 3 thu nhập đang nhận ở PSG (70.000 bảng/tuần).

Hiện tại, ban huấn luyện PSG hài lòng với những đóng góp của Lee Kang-in và mở các cuộc đàm phán nhằm gia hạn hợp đồng, nhưng mọi thứ không suôn sẻ. Cựu sao Valencia muốn một vai trò lớn hơn ở PSG, chứ không đơn thuần chỉ là phương án xoay tua hoặc vào sân với ghế dự bị.

Ngoài ra, anh cũng đòi hỏi nâng cao thu nhập, song PSG không sẵn sàng đáp ứng. Hợp đồng của Lee với PSG còn hiệu lực đến hè 2028, buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc bán anh ở mức giá cao để tránh rủi ro mất trắng.

Theo Sky Sport, đội bóng thủ đô nước Pháp có thể chấp nhận để Lee Kang-in ra đi ở mức tối thiểu 40 triệu euro. Con số này được cho là không làm khó được các đội bóng Anh.

