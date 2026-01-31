Maguire khiến MU chia rẽ

MU đang đứng trước một bài toán không hề đơn giản liên quan đến tương lai của trung vệ Harry Maguire.

Maguire chưa chốt tương lai.

Theo Goal, nội bộ ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đang tồn tại những quan điểm trái chiều, khiến quyết định gia hạn hợp đồng với Maguire đến nay vẫn chưa thể được đưa ra.

Đồng sở hữu CLB Sir Jim Ratcliffe được cho là người tỏ ra cứng rắn nhất trong vấn đề này. Ông không mặn mà với việc ký hợp đồng mới với trung vệ người Anh, ngay cả khi Maguire sẵn sàng chấp nhận giảm đáng kể mức lương hiện tại để tiếp tục gắn bó với Old Trafford.

Quan điểm của Ratcliffe là ưu tiên trẻ hóa hàng phòng ngự, trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven, đồng thời tin rằng sự hiện diện của Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt đủ mang lại kinh nghiệm cần thiết cho tuyến dưới.

Tương lai của Maguire khó đoán. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, không phải tất cả lãnh đạo tại MU đều đồng tình với cách tiếp cận này. Một số nhân vật cấp cao trong CLB cho rằng Maguire vẫn còn giá trị sử dụng, đặc biệt ở khía cạnh kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và sự ổn định mà anh thể hiện trong thời gian gần đây.

Họ đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp và khả năng vượt qua áp lực của trung vệ từng mang băng đội trưởng MU, nhất là sau quãng thời gian dài chịu nhiều chỉ trích kể từ khi chuyển đến từ Leicester City với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng vào năm 2019.

Theo Daily Mail, ưu tiên hàng đầu của Maguire vẫn là tiếp tục ở lại MU sau khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6 tới. Trung vệ người Anh không muốn xáo trộn cuộc sống gia đình, đồng thời tin rằng việc thi đấu tại Premier League sẽ giúp anh duy trì cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Anh.

Để hiện thực hóa mong muốn đó, Maguire sẵn sàng chấp nhận giảm mức lương 200.000 bảng mỗi tuần, phù hợp với chính sách thắt chặt quỹ lương mà MU đang áp dụng.

