La Liga lâm nguy

La Liga đang đối mặt với nguy cơ tụt hạng trong bảng xếp hạng hệ số UEFA, qua đó có thể mất một suất trực tiếp dự Champions League.

Các đội bóng Tây Ban Nha chơi tệ tại vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Tính tới hết vòng phân hạng các cúp châu Âu mùa này, Bundesliga vượt qua La Liga trên bảng xếp hạng UEFA. Điều này khiến bóng đá Tây Ban Nha rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng UEFA.

Hiện tại, với điểm số trung bình 20,958, bóng đá Anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng UEFA (tính theo chu kỳ 5 mùa giải). Giải Bồ Đào Nha đứng thứ hai (16,6), Đức thứ ba (16,214), Tây Ban Nha thứ tư (15,531), Italy thứ năm (15,500) và Pháp xếp thứ sáu (13,750).

Nếu La Liga không nhanh chóng cải thiện thành tích, để Italy, Bồ Đào Nha và Pháp vượt mặt, La Liga sẽ mất một suất dự Champions League, giảm số lượng câu lạc bộ đủ điều kiện tham dự từ bốn xuống chỉ còn ba.

Hệ số trên bảng xếp hạng UEFA 5 năm một lần sẽ quyết định số suất dự cúp châu Âu cho các giải đấu quốc gia. Top 4 hiện tại sẽ có 4 suất trực tiếp dự vòng phân hạng Champions League.

La Liga sa sút.

Và nếu La Liga rơi xuống vị trí thứ 5, họ sẽ chỉ còn 3 suất dự vào thẳng vòng phân hạng Champions League. Nguy cơ này rất dễ xảy ra, bởi La Liga giờ chỉ còn hơn Italy 0,31 điểm.

Các đội bóng Tây Ban Nha chơi tệ tại vòng phân hạng Champions League 2025/26, cho thấy sự thất thế của La Liga ở sân chơi châu Âu mùa này.

Kết thúc giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26, ngoại trừ Barcelona vào top 8, các đại diện còn lại của La Liga đều có kết quả đáng thất vọng. Villarreal là đội tệ nhất, khi sớm bị loại khỏi cuộc chơi. "Tàu ngầm vàng" đứng áp chót BXH với chỉ 1 điểm sau 8 trận. Athletic Bilbao cũng chính thức dừng bước sau thất bại 2-3 trong trận đấu với Sporting Lisbon.

Đội bóng xứ Basque xếp thứ 29, chỉ có được 8 điểm sau 8 trận. Cả Real Madrid và Atletico Madrid đều rơi khỏi top 8.

Trớ trêu thay, hy vọng để tích lũy điểm số cho La Liga ở cúp châu Âu mùa này đang thuộc về Real Betis, Celta Vigo hay Rayo Vallecano ở Europa League hay Conference League.

