Thống kê ấn tượng của Rashford

Từ một phương án dự phòng không quá nhiều kỳ vọng, Marcus Rashford vươn lên trở thành nhân tố tấn công hiệu quả trong đội hình Barcelona.

Rashford ghi dấu ấn mạnh mẽ ở Barcelona.

Marcus Rashford tiếp tục tạo dấu ấn đậm nét trong mùa giải hiện tại, khi chạm mốc 18 bàn thắng và kiến tạo trên mọi đấu trường.

Con số này giúp tiền đạo người Anh vượt qua hàng loạt ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu như Ousmane Dembele, Vinicius Jr, Khvicha Kvaratskhelia, Bukayo Saka, Mohamed Salah hay Nico Williams về mức độ đóng góp trực tiếp vào bàn thắng. Thành tích càng ấn tượng hơn khi Rashford không phải lúc nào cũng đá chính trong màu áo Barca.

Phong độ của Rashford trở thành điểm sáng đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tên tuổi lớn đang trải qua mùa giải không ổn định. Việc duy trì hiệu suất cao cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với giai đoạn trước, khi Rashford từng đối mặt nhiều nghi ngờ về phong độ và vai trò trên hàng công.

Không chỉ nổi bật ở thống kê cá nhân, Rashford còn ghi dấu ấn bằng một khoảnh khắc mang tính lịch sử với FC Barcelona. Cú sút phạt trực tiếp thành bàn của anh trong trận thắng 4-1 trước Copenhagen đã giúp đội bóng xứ Catalonia chấm dứt chuỗi 640 ngày không ghi bàn từ đá phạt, sau 67 lần thực hiện bất thành. Đây là chi tiết cho thấy tầm ảnh hưởng tức thời của Rashford, không chỉ trong lối chơi mà còn ở những tình huống then chốt.

Với Barcelona, đó là sự giải tỏa áp lực kéo dài ở các tình huống cố định, vốn từng là điểm yếu rõ rệt sau thế hệ của Lionel Messi. Với Rashford, đó là minh chứng cho sự tự tin và quyết đoán trong những khoảnh khắc đòi hỏi bản lĩnh cá nhân cao.

Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng, phong độ của Rashford có thể trở thành yếu tố then chốt, giúp Barcelona hướng tới mùa giải thành công.